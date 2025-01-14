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Bakanlık onayladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkolde teminat bedelleri güncellendi

14.01.2025 09:47
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Tütün üreticileri ile tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri hariç olmak üzere tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ticaretini yapanlardan alınacak teminat bedelleri belli oldu. İşte teminat bedelleri...

Bakanlık onayladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkolde teminat bedelleri güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu bedeller, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içeceklerin üretimi veya ticari faaliyetinde bulunanlardan alınacak.

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SİGARA KATEGORİSİ

Sigara kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 20 milyar adede kadar olanlardan 57 milyon 572 bin lira, 20-40 milyar adede kadar (40 milyar dahil) olanlardan 64 milyon 768 bin lira, 40 milyar adetten fazla olanlardan 71 milyon 965 bin lira teminat alınacak.
Makaron kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 3 milyar adede kadar (3 milyar dahil) olanlar 57 milyon 572 bin lira, 3-4 milyara kadar (4 milyar dahil) olanlar 64 milyon 768 bin lira, 4 milyar adetten fazla olanlar 71 milyon 965 bin lira teminat verecek.
Nargilelik tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 300 tona kadar (300 ton dahil) olanlardan 7 milyon 196 bin lira, 300-600 tona (600 ton dahil) kadar olanlardan 14 milyon 393 bin lira, 600 tondan fazla olanlardan 21 milyon 589 bin lira teminat talep edilecek.
Puro ve sigarillo kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 50 tona kadar (50 ton dahil) olanlardan 14 milyon 393 bin lira, 50-100 tona kadar (100 ton dahil) olanlardan 21 milyon 589 bin lira, 100 tondan fazla olanlardan 28 milyon 786 bin lira teminat alınacak.
Sarmalık kıyılmış tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 500 tona kadar olanlar 7 milyon 196 bin lira, 500-1000 tona kadar (1000 ton dahil) olanlar 14 milyon 393 bin lira, 1000 tondan fazla olanlar 21 milyon 589 bin lira teminat verecek.
Pipoluk tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 200 tona kadar (200 ton dahil) olanlardan 5 milyon 757 bin lira, 200-400 yüz tona kadar (400 ton dahil) olanlardan 11 milyon 514 bin lira, 400 tondan fazla olanlardan 14 milyon 393 bin lira teminat istenecek.
Yaprak sigara kağıdı kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 3 milyar adede kadar (3 milyar dahil) olanlardan 4 milyon 317 bin lira, 3 milyardan fazla olanlardan 7 milyon 196 bin lira teminat talep edilecek.
Sigara filtresi kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 5 milyar adede kadar (5 milyar dahil) olanlardan 4 milyon 317 bin lira, 5 milyar adetten fazla olanlardan 7 milyon 196 bin lira teminat alınacak.
Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi ve/veya tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak ya da işleme tesisini devralmak amacıyla başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerden günlük teorik üretim kapasitesi 50 tona kadar (50 ton dahil) olanlardan 7 milyon 196 bin lira, 50 tondan fazla olanlardan 14 milyon 393 bin lira teminat istenecek.

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ALKOLLÜ İÇECEK SEKTÖRÜNDE TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

Alkollü içecek sektöründe, söz konusu gerçek ve tüzel kişilerden fermente alkollü içecek ana kategorisinde yıllık üretim kapasitesi 20 bin litreye (20 bin litre dahil) kadar olanlardan 719 bin lira, 20 bin litreden 100 bin litreye kadar (100 bin litre dahil) olanlardan 1 milyon 439 bin lira, 100 bin litreden 300 bin litreye kadar (300 bin litre dahil) olanlardan 2 milyon 878 bin lira, 300 bin litreden 2 milyon litreye kadar (2 milyon litre dahil) olanlardan 5 milyon 757 bin lira, 2 milyon litreden 10 milyon litreye kadar (10 milyon litre dahil) olanlardan 11 milyon 514 bin lira 10 milyon litreden 50 milyon litreye kadar (50 milyon litre dahil) olanlardan 21 milyon 589 bin lira, 50 milyon litreden fazla olanlardan 71 milyon 965 bin lira teminat alınacak.
Distile alkollü içecek ana kategorisinde yıllık üretim kapasitesi 20 bin litreye kadar (20 bin litre dahil) olanlardan 719 bin lira, 20 bin litreden 100 bin litreye kadar (100 bin litre dahil) olanlardan 1 milyon 439 bin lira, 100 bin litreden 300 bin litreye kadar (300 bin litre dahil) olanlardan 2 milyon 878 bin lira, 300 bin litreden 2 milyon litreye kadar (2 milyon litre dahil) olanlardan 5 milyon 757 bin lira, 2 milyon litreden 10 milyon litreye kadar (10 milyon litre dahil) 11 milyon 514 bin lira, 10 milyon litreden fazla olanlardan 21 milyon 589 bin lira teminat talep edilecek.
Ayrıca, etil alkol ithalatı yapanlardan 71 milyon 965 bin lira, metanol ile sadece analiz amaçlı etil alkol ithalatı 7 milyon 196 bin lira, sadece analiz amaçlı metanol ithalatı yapanlardan 1 milyon 439 bin lira, sadece analiz amaçlı etil alkol ve metanol ithalatı yapanlardan 8 milyon 635 bin lira teminat istenecek.

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FAALİYET HACMİ DEĞİŞİRSE TUTAR DEĞİŞECEK

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol ve alkollü içki üretici firmalarının proje revizyonu ve/veya proje tadilatı kapsamında yıllık kapasiteleri ile alkollü içecek ithalatçı firmalarının faaliyet hacimlerinin değişmesi durumunda teminat tutarları güncellenecek.
Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden alınacak teminat tutarı toplamı 71 milyon 965 bin lirayı geçemeyecek.
Tütün ve/veya tütün mamulleri sektöründe tütün işleme tesisi, sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü ile puro ve sigarillo kategorilerinin herhangi birinde üretim tesisi bulunan veya tesis kurma aşamasında olan gerçek veya tüzel kişilerden tütün ticareti yetki belgesi için ayrıca teminat alınmayacak.

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İdare ve kurumlar ile mahalli idareler ve bu idarelerce kurulan işletmeler, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerine ait firmalardan yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle teminat istenmeyecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
alkol sigara
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