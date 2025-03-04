Bakanlık peş peşe toplattı! Listenin başını bu oyuncaklar çekti... O ürünün yasaklandı, nedeni saymakla bitmedi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşişe izin vermezken Ticaret Bakanlığı giyimden oyuncak ürünlerine, kırtasiye eşyalarına kadar akıllara gelebilecek her bir ürünün denetimini sürdürüyor. Bakanlık, yaptığı denetimleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden vatandaşların bilgisine sunarken bu tarz ürünlerin piyasadan toplatılmasına da karar verebiliyor.

Bakanlık, bugün listesini 3 çocuk oyuncak ürünü ile güncelleyerek bu ürünlerin yasaklanmasını ve toplatılmasına karar verildi.

NEDENİ SAYMAKLA BİTMEDİ

Listeye giren Uçarlar Oyuncak firmasına ait olan ve menşeisi Çin olan suda büyüyen oyuncağın güvensizlik nedeni saymakla bitmedi. Listeye giren Çin menşeili oyuncağın yüzde 50'de fazla büyüme tespit edildiği ve çocukların yutabilme ihtimalinin olduğu ifade edildi.

24 Şubat 2025 tarihinde oyuncak ile ilgili önlem alınarak piyasanın arzı yasaklandı ve oyuncak piyasadan toplatıldı.

BONCUK ATAN SİLAHLAR LİSTEYE GİRDİ!

Türkiye'de üretilen Bursa'da bulunan Olgunlar İthalata ait olan boncuk atan tabanca da 17 Şubat 2025 tarihinde toplatıldı. Oyuncağın taşıdığı riskler olarak boğulma, kimyasal ve yaralanma olarak tespit edildi.

Bakanlığın eklediği diğer oyuncak ise "Delta" markalı boncuk atan tabanca oldu. Türkiye'de İstanbul'da Hüseyin Küçük Nehir Oyuncak tarafından satılan oyuncağın toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncak ile ilgili önlem tarihi ise 10 Şubat 2025 olarak kayıtlara geçti.