Bakan Kurum'dan Lütfü Savaş'ın iddialarına sert yanıt: "İftira atarak vicdanınızı rahatlatamazsınız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe Ferah Mahallesi 504 konut, 33 dükkan ve 14 ofisin Anahtar Teslimi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi 1122 konut ve 37 dükkanın Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı” şeklindeki iddialarına yanıt verdi.

“BİZ CANIMIZI DİŞİMİZE KATARAK ŞEHİRLERİMİZİ KALKINDIRMAK İÇİN UĞRAŞIRKEN, HALA BİRİLERİ DEPREMİN SİYASETİNİ YAPIYOR”

Bakan Kurum, bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün siyasi bedelleri göze alarak “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” dedik. Bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ’mizle 1.2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stokunu yeniledik! Her zaman milletimizin yanında olduk. Milletin lehine olan her projeyi destekledik. Kimseyi ayırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. Çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz! Bugüne kadar yaptığımız her çalışmada milletimizin güvenliğini, refahını düşündük! Biz canımızı dişimize katarak şehirlerimizi kalkındırmak için uğraşırken, hala birileri depremin siyasetini yapıyor.“ dedi.

“ŞİMDİ BEN KENDİSİNE SORUYORUM, KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI EYLEM YÜRÜTEN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK MI BUNU SORUYORSUNUZ BİZE”

Bakan Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın iddialarına verdiği yanıtı şöyle sürdürdü:

”Çıkmış, ‘Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı’ diyor. Şimdi ben kendisine soruyorum, kentsel dönüşüme karşı eylem yürüten belediye başkanı olarak mı bunu soruyorsunuz bize? Bunu, Hatay’ın en riskli bölgelerinde bile, devletin başlattığı dönüşümü her ortamda eleştiri yapanlar olarak mı söylüyor? Bunu, Hatay’da malum odalarla, sözde çevrecilerle, maskeli doğa severlerle, marjinal gruplarla kol kola girip kentsel dönüşüme direnenler mi söylüyor? Bunu kentsel dönüşüm aleyhine emin olun geldiler burada da aynısını yaptılar, yüzlerce dava açanlar mı söylüyor? “

“İFTİRA ATARAK VİCDANINIZI RAHATLATAMAZSINIZ”

Bakan Kurum, “Kıymetli kardeşlerim, şimdi siz, bunların ortaya çıkıp kentsel dönüşüm demelerine bakmayın. Zaten söyledikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi kentsel dönüşümle ile alakalı da bütçeye konan bedelleri bile 6 kat düşürdüler. Yılda 20 bin konut yapacağız dediler, 5 yılda 100 bin konut sözü verdiler, 4 yıl geçti 1500 konutu teslim edemediler. Bizim Hatay Büyükşehir Belediyesinden gelip de engellediğimiz, durduğumuz hiçbir proje yok. Kaldı ki hiçbir dönüşüm projesini başlatmamışlar, verdikleri hiçbir sözü tutmamışlar. Keşke proje yapsalardı. Buradan o kişilere tekrar seslenmek istiyorum. Deprem nedeniyle meydana gelen yıkımları görüp önünüze geleni suçlayarak, iftira atarak vicdanınızı rahatlatamazsınız. “ şeklinde konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ YAPTIRMAMAK İÇİN NASIL ÇIĞIRTKANLIK YAPTIĞINIZI 85 MİLYON BİLİYOR”

Depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu kaydeden Kurum, ”Şimdiye kadar hiçbir belediyemizi, hiçbir ilimizi, ilçemizi ayırmadık. Kentsel dönüşüm yapacağım diyen herkese Kirazlıtepe şahittir tüm gücümüzle destek olduk. Bu konuda popülizm yapmak en çok da merhum kardeşlerimizin ruhunu incitir! Sorumsuzluğunuzun, beceriksizliğinizin üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz. Kentsel dönüşüm projelerini yaptırmamak için nasıl çığırtkanlık yaptığınızı 85 milyon biliyor! Cevap alacağınız, mahcup olacağınız iddiaları, iftiraları ortaya atmayın! Polemik yapmayın, vatandaşımız için vatandaşımızın güvenliği için kentsel dönüşüm yapın! İftira atmayın, vatandaşımıza söz verdiğiniz işleri yapın!” ifadelerine yer verdi.