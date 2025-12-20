FİNANS

Bakanlık raflardan toplattı! Artık üretimi bile yapılamayacak

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile raflarda bulunan ürünleri tek tek ifşalayan Bakanlık, bir markayı daha ifşa etti. Bakanlığın listesine giren çocuk sırt çantasının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Üründe bulunan kusur ise Bakanlık tarafından açıklandı.

Bakanlık raflardan toplattı! Artık üretimi bile yapılamayacak
Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile yönetmeliğe aykırı olan ürünler ifşalanıyor. Çocuk oyuncaklarından, oda kokusuna, giyimden deterjana kadar pek çok ürün Bakanlığın listesinde yer aldı. Dev markaların da girdiği listeye yeni bir ürün daha eklendi.

Bakanlık raflardan toplattı! Artık üretimi bile yapılamayacak 1

PİYASADAN TOPLATILDI!

Ticaret Bakanlığı tarafında yapılan denetimler sonucuna peluş çocuk sırt çantasının piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verildi. "Dolphin" marka sırt çantasının "boğulma" ve "kimyasal" risk nedeniyle satışı yasaklandı.

Bakanlık raflardan toplattı! Artık üretimi bile yapılamayacak 2

Ürünün güvensizlik nedenini ise Bakanlık şu sözlerle açıkladı:

"Test raporunda söz konusu peluş çanta ürününün ‘oyuncakların güvenliği en 71-1 mekanik ve fiziksel özellikler’ yönünden uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. En 71-1 standardındaki küçük parça testine göre: üç yaş altı çocuklar için tasarlanmış oyuncaklar küçük ve kolaylıkla ayrılabilen parça içermemelidir. Üründeki fermuarların bitişiğindeki turuncu kısımlı materyal oyuncaktan kolayca ayrılmış ve küçük parça silindirine tamamen sığmıştır. Ayrıca oyuncak 3 yaş üstü için tasarlanmış ve etiketlenmiş ancak test raporuna göre 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun olduğuna karar verilmiştir. Söz konusu 'Dolphin' marka peluş çanta ürünü fitalat kısmından da sınırlandırılan değeri aşarak test raporundan 'kalır' sonuç almıştır."

