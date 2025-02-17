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Bakanlık Ramazan öncesi denetimleri sıkılaştırdı! O işletmelere ceza yağdı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 10:10
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Ramazan ayı başlamadan Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıkılaştırdı. Tüketiciyi korumak için önlemlerini almaya devam eden Bakanlık, 22 bin 818 firmayı denetledi ve 7 bin 367 firmaya 55,6 milyon TL ceza kesildi. İşte detaylar...

Bakanlık Ramazan öncesi denetimleri sıkılaştırdı! O işletmelere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı Ramazan ayı başlamadan tüketiciyi korumak için denetimlerini sıkılaştırdı. Ocak ayından beri 22 bin 818 firmayı denetleyen Bakanlık, 7 bin 367 firmada aykırılık tespit etti. Aykırılık tespit edilen işletmelere ise 55,6 milyon TL ceza kesildi

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MARKETLERE 32 MİLYON LİRA CEZA

Marketleri de mercek altına alan bakanlık 2025'in ilk ayında 13 bin 123 marketi denetledi ve 32,5 milyon lira ceza uygulandı.

YEME-İÇME SEKTÖRÜ RADARA GİRDİ

Aynı dönemde 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri de denetlenirken, 9,7 milyon TL ceza kesildi.

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OTOMOTİVDEN EMLAK SEKTÖRÜNE KADAR CEZA YAĞDI

2025 başından bu yana otomotiv, emlak ve kuyumculuk sektörlerinde fahiş fiyat be diğer hususlara ilişkin 14 bin 583 firmayı denetlediğini belirten bakanlık, "Aykırılıklar için, 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı" açıklamasında bulundu.

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ramazan ayı
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