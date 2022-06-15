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Bakanlık resmen duyurdu: Yüzde 30'u Venezuela'ya kalacak! İşte Venezuela'da tarım yatırımının detayları...

15.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Venezuela’daki tarım yatırımlarının detayları resmen duyuruldu. Buna göre ülkede Türkiye için ayrılan ve "Turkish land" olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılacak ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılacak.

Bakanlık resmen duyurdu: Yüzde 30'u Venezuela'ya kalacak! İşte Venezuela'da tarım yatırımının detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarına ilişkin detayları paylaştı. Venezuela Devlet Başkanı Sn. Nicolas Maduro'nun geçen hafta gerçekleştirilen ziyaretinde iki ülke arasında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalandığının hatırlatıldığı açıklamada "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandığı duyuruldu.

Buna göre, Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve "Turkish land" olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması kararı alındı. Yatırımcı elde edeceği hasılatı Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabilecek.

Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve her geçen gün artan tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Türkiye aynı zamanda dünyanın en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç eden ülkeleri arasındadır. Tarımsal hasıla bakımından da Avrupa'da birincidir. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde de dünyada liderliğimiz devam etmektedir.

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Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020 yılı verilerine göre; dünya bitkisel ürünler üretiminde 12. sebze üretiminde 4. ve meyve üretiminde ise 6. sıradadır. Günümüzde birçok ülke gelecekteki tarım ve gıda ürünü ihtiyaçlarını temin etmek için farklı ülkelerde tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü'nün raporlarına göre yaklaşık 41 ülke başka ülkelerde arazi kiralarken, 62 ülke de arazilerini başka ülkelere kiralamıştır veya satmıştır.

İNGİLTERE ÖRNEĞİ

İngiltere, başta Afrika'da olmak üzere 4,4 milyon hektar arazi kiralamıştır. ABD'nin aynı yöntemle kiraladığı arazilerin büyüklüğü 3,7 milyon hektardır. İngiltere'nin kiraladığı arazilerin büyüklüğü Danimarka'nın yüzölçümüne eşitken, ABD, İsviçre ve Çin'in Moldova büyüklüğünde kiraladığı tarım arazileri vardır.

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Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Kongo 8,1 milyon hektar, Endonezya 7,1 milyon, Filipinler 5,2 milyon ve Sudan 4,7 milyon hektar arazi kiralamış veya satmıştır. Kendi ülkeleri dışında tarımsal yatırım yapan ülkeler bu yatırımlarını mevcut tarım ve gıda ürünleri ihtiyacı için değil, gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için yapmaktadırlar. Türkiye tarihi misyonu gereği tarımsal yatırım yaptığı ülkelere sömürgeci bir prensiple yaklaşmamakta, aksine kazan-kazan prensibiyle yaklaşmaktadır. Her şeyden önemlisi, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler yatırım konusunda Türkiye'ye bizzat kendileri teklifte bulunmaktadır.

TÜRKİYE’YE GÜVEN VURGUSU

Bu ülkeler Türkiye'nin bu konudaki tecrübesine ve üretkenliğine sonuna kadar güvenmektedir. Nüfusu 2050'li yıllarda 100 milyonun üzerine çıkması beklenilen Türkiye'nin, 2053 vizyonunun da bir gereği olarak tarımsal üretimini artırması aklın ve bilimin bir gereğidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edecektir."


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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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