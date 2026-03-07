FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonucunda en fazla kayıt dışılığın madencilik sektöründe olduğu tespit edildi. Yüksek gelirli 10 bin şirket ortağı ve 40 bin kurumlar vergisi mükellefi mercek altına alındı.

Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kayıt dışılık ile mücadelede kesintisiz bir şekilde sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Bakanlığının öncülüğünde başta yüksek gelir grupları olmak üzere 285 bin 329 mükellef denetlendi. Böylece mükellef sayısının yüzde 6,72’si denetlenmiş oldu. 748 milyar 538 milyon liralık matrah farkı tespit edildi.

Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu! 1

SON 5 YILIN EN YÜKSEK RAKAMLARI

Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporuna göre, denetimler sonucunda kesilen ceza tutarı toplamı ise 293 milyar 900 milyon lira oldu. Bu ceza 2024 yılı için gerçekleşen toplam tutarın iki katından fazla arttı ve son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.
Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu! 2

EN FAZLA KAÇAK MADENCİLİKTE

Raporda, en yüksek matrah farkının madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe tespit edildiği belirtildi. Bu sektörde 64 milyar liralık fark bulunurken, onu 49,9 milyar lira ile imalat sektörü, ardından toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı, metal, otomotiv ve makine sektörleri izledi.
Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu! 3

40 BİN MÜKELLEF RİSKLİ BULUNDU

Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında, 2023-2024 döneminde gelir bildirmeyen 10 bin büyük ölçekli şirket ortağı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bahse konu mükelleflerin, matrahlarını 14 milyar 700 milyon lira artırdıkları tespit edildi. Kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik ‘Beyanname Gözetim Programı’ kapsamında yapılan analizlerde 40 bin mükellef riskli bulundu ve bu mükelleflerin matrahlarını 32 milyar 427 milyon TL tutarında artırdıkları belirlendi.
Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu! 4

DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLDİ

Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) ile Türkiye genelindeki alış-satış verileri analiz edilerek sahte belge kullanımı yüksek riskli mükellefler tespit edildi. ‘Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı’ uygulaması çerçevesinde riskli bulunan mükellefler tarafından 80 milyar 134 milyon liralık fatura tutarı için düzeltme beyannamesi verildi.

Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu! 5

“SAHAYA YANSITILDI”

VDK Başkanı Muhsin Atcı, sahte belge ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede veri, teknoloji ve kurumsal tecrübeyi merkeze alan yeni denetim anlayışının 2025’te uygulamaya alındığını vurguladı. Atcı, “Kurumsal sistemler ve büyük veri analitiği ile risk sinyalleri anlık tespit edilerek, önleyici ve proaktif denetim anlayışı sahaya yansıtıldı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandıResmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı
A101'e termosifon geliyor! A101'e termosifon geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.