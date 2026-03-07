Bakanlık tek tek inceledi: Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Kayıt dışılık ile mücadelede kesintisiz bir şekilde sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Bakanlığının öncülüğünde başta yüksek gelir grupları olmak üzere 285 bin 329 mükellef denetlendi. Böylece mükellef sayısının yüzde 6,72’si denetlenmiş oldu. 748 milyar 538 milyon liralık matrah farkı tespit edildi.

SON 5 YILIN EN YÜKSEK RAKAMLARI

Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporuna göre, denetimler sonucunda kesilen ceza tutarı toplamı ise 293 milyar 900 milyon lira oldu. Bu ceza 2024 yılı için gerçekleşen toplam tutarın iki katından fazla arttı ve son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.



EN FAZLA KAÇAK MADENCİLİKTE

Raporda, en yüksek matrah farkının madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe tespit edildiği belirtildi. Bu sektörde 64 milyar liralık fark bulunurken, onu 49,9 milyar lira ile imalat sektörü, ardından toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı, metal, otomotiv ve makine sektörleri izledi.



40 BİN MÜKELLEF RİSKLİ BULUNDU

Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında, 2023-2024 döneminde gelir bildirmeyen 10 bin büyük ölçekli şirket ortağı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bahse konu mükelleflerin, matrahlarını 14 milyar 700 milyon lira artırdıkları tespit edildi. Kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik ‘Beyanname Gözetim Programı’ kapsamında yapılan analizlerde 40 bin mükellef riskli bulundu ve bu mükelleflerin matrahlarını 32 milyar 427 milyon TL tutarında artırdıkları belirlendi.



DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLDİ

Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) ile Türkiye genelindeki alış-satış verileri analiz edilerek sahte belge kullanımı yüksek riskli mükellefler tespit edildi. ‘Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı’ uygulaması çerçevesinde riskli bulunan mükellefler tarafından 80 milyar 134 milyon liralık fatura tutarı için düzeltme beyannamesi verildi.

“SAHAYA YANSITILDI”

VDK Başkanı Muhsin Atcı, sahte belge ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede veri, teknoloji ve kurumsal tecrübeyi merkeze alan yeni denetim anlayışının 2025’te uygulamaya alındığını vurguladı. Atcı, “Kurumsal sistemler ve büyük veri analitiği ile risk sinyalleri anlık tespit edilerek, önleyici ve proaktif denetim anlayışı sahaya yansıtıldı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi