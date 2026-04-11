Bakanlık uyardı: Tazminat ödemek zorunda değilsiniz!

Ticaret Bakanlığı, tatil için paket turları tercih edecek tüketicileri, sözleşmelerden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyardı.

Sezon yaklaşırken tüketicilerin tatil planları da şekilleniyor. Bu dönemde özellikle erken rezervasyonlarla yurt içi ve yurt dışı paket tur hizmetlerine yönelik talep artıyor. Rezervasyon yaptıracak veya paket tur satın alacak vatandaşların, bazı hususlara dikkat etmeleri mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor.

VADEDİLDİĞİNDEN FARKLI

Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, rezervasyon yaptıran tüketicilerin şikayetlerinde otelin tanıtımlarda vadedildiğinden farklı olması, hizmetlerin aksaması veya ayıplı sunulması öne çıkıyor.

Paket turlarla ilgili şikayetler ise turu satın alan tüketicilerin yaptıkları sözleşme fesihlerinde ya da firmaların tur iptallerinde, paket tur bedelinin, yasal süre içinde tüketicilere iade edilmemesi, turun başlamasına birkaç gün kala katılımcı sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı gerekçesiyle turun iptal edilmesi gibi başlıklarda yoğunlaşıyor.
TUR BAŞLAYANA KADAR FESHEDEBİLİRSİNİZ

Tüketicilerin özellikle paket turun başlangıç tarihine kadar sözleşmeyi feshetme hakları bulunurken, fesih talebi, paket turun düzenleyicisine veya aracısına yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla iletilebiliyor.

Tüketiciler, paket turun başlangıcından en az 30 gün önce sözleşmeyi feshederlerse yasal zorunluluklar kapsamındaki vergi ve benzeri kesintiler hariç, herhangi bir kesinti yapılmadan ödedikleri bedeli geri alabiliyor. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapıldıysa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor.

Tüketicilerin gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri, engelleyemedikleri bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunmaları halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, tüketicinin ödemiş olduğu bedelin, herhangi bir kesinti yapılmaksızın, kendisine iade edilmesi gerekiyor.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUYORLAR

Paket tur sözleşmelerine dair hususlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da özel olarak düzenlendiği için, mevzuata aykırılık halinde, her bir aykırı işlem veya sözleşmeyle ilgili para cezası uygulanıyor. Bakanlığa iletilen şikayetler kapsamında geçen yıl, tüketicilerle akdedilen paket tur sözleşmelerine ilişkin 33 firma denetlendi, Kanun'a aykırı faaliyetleri tespit edilen 30 firmaya 38 milyon liradan fazla ceza kesildi. Bu yılın ilk 3 ayında ise 6 firma denetlenirken, 8 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı.

Tüketicilerin sözleşmeden kaynaklı yaşadıkları bireysel uyuşmazlıkların çözümünde, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri yetkili bulunuyor.

Tüketiciler, firmaların uygulamaları veya sözleşmenin ayıplı ya da eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda bu yıl için 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor. Tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekiyor.
TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNLU DEĞİL

Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi durumunda tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi yapılan değişikliği kabul etmeyerek, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma, fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma, herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabiliyor.

Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde tüm bedelin, herhangi bir kesinti yapılmaksızın, en geç 14 gün içinde kendisine iade edilmesi gerekiyor.

Sözleşmenin feshi durumunda ise feshin mücbir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığı veya paket turun başlamasına kalan süre dikkate alınarak yapılacak kesintiler sonrasında tüketiciye iade edilmesi gereken tutarın yine 14 gün içinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor.
BROŞÜR VEYA BİLGİLENDİRME FORMU SATICIDAN TEMİN EDİLMELİ

Öte yandan tüketicilerin çevrim içi rezervasyon yaptırırken dikkat etmeleri gereken hususlar da bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşların, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğindeki tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulamaları gerekiyor.

Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığının araştırılması önem taşıyor. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin yıldız sayısını "www.kulturturizm.gov.tr" ve "www.tursab.org.tr" adreslerinden sorgulayabiliyor.

Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, ünvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğine, internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesine, satın alımların sosyal medya yerine seyahat acentesinin kendi internet sitesi üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Gerek yüz yüze gerek mesafeli satışlarda satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun mutlaka satıcıdan temin edilmesi gerekiyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

