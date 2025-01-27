Bakanlık ve Suriye orta yolu buldu! 269 ürün belirlendi... Hijyen ürünlerinden gıdaya kadar vergi indirimi

Geçtiğimiz günlerde Suriye gümrük vergisinde yüzde 300 ila 500 oranında artırmasının ardından Ticaret Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle gümrük vergi için bir araya gelineceğini açıklamıştı.

Bakanlık heyeti ve Suriyeli yetkililerle biraraya gelmişti. 11 Ocak 2025’ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

269 ÜRÜNE VERGİ İNDİRİMİ

Konu ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Ankara'da Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni’nde konuştu. Bakan Bolat Suriye'nin bu hafta itibarıyla ihracatta öne çıkan un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyenik ürünlerin de bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını söyledi.

Görüşmelerde ayrıca 2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalınmıştı.