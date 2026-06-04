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Bakanlık vize problemiyle ilgili harekete geçti! 7 şirkete inceleme başlatıldı

Vize problemi Türkiye'de her geçen gün büyürken konuyla ilgili olarak harekete geçildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, özel yazılımlarla, açılan randevuları kapatan ve bireysel randevu almayı neredeyse imkansız hale getiren 7 şirkete inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık vize problemiyle ilgili harekete geçti! 7 şirkete inceleme başlatıldı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de vize alım sürecinde yaşanan problemler uzun süredir vatandaşın gündemindeydi. Özellikle aracı şirketler tartışma konusu haline gelirken, konuyla ilgili olarak harekete geçildi.

7 ŞİRKETE İNCELEME BAŞLATILDI

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, özel yazılımlarla, açılan randevuları kapatan ve bireysel randevu almayı neredeyse imkansız hale getiren 7 şirkete inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık vize problemiyle ilgili harekete geçti! 7 şirkete inceleme başlatıldı 1

Konuyla ilgili olarak sektör profesyonelleri de değerlendirmede bulundu. Uzman isimler bahsi geçen şirketlerin hepsinin resmi aracı şirket olan VFS çatısı altında faaliyet gösterdiği iddiasında bulunarak, mevcut durumda tek çözümün randevu sisteminin büyükelçiliklerin kontrolüne bırakılması olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine yanıt vererek, özel yazılımlarla randevuların toplanarak satıldığı iddialarına ilişkin Reklam Kurulu’nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını bildirdi. Bolat, son 5 yılda aracı vize kurumlarıyla ilgili 143 CİMER ve 10 e-devlet başvurusu olmak üzere toplam 153 başvuru yapıldığını açıkladı. Bolat vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumlara yönelik son 5 yılda tüketici hakem heyetlerine bin 187 adet başvuru yapıldığını bildirdi.

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Bakanlık vize problemiyle ilgili harekete geçti! 7 şirkete inceleme başlatıldı 2

AYNI HAVUZU KULLANIYORLAR

Sektör profesyonelleri 7 şirket hakkında inceleme başlatılmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Asıl sorunun ise resmi aracı şirket olan VFS olduğu belirtildi. Ankara'da faaliyet gösteren bir şirket yetkilisi kendilerinin de vize randevu problemi yaşadıklarını ve İstanbul'da birkaç şirketle çalıştıklarını aktardı. 150 Euro karşılığı vize randevularının bu şirketler tarafından hemen alındığını söyleyen yetkili, şirketlerin haftalık olarak hizmet bedellerini nakit topladığını belirtti. Aynı pasaportla iki farklı şirkete başvuru yaptığını anlatan bir yetkili ise bu şirketlerin aynı havuzu kullandığını söyleyerek, kendisine hemen uyarı yapıldığını ifade etti.

350 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Aracı konumdaki şirketler, vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlardan belli ücret karşılığında pasaport bilgilerini alıyor ve sisteme kaydediyor. Büyükelçiliklerin açtığı randevular da özel yazılımlar kullanılarak birden fazla bilgisayar aracılığıyla listedeki kişilerin adına kapatılıyor. Bu hizmeti veren ise birçok şirket var. Bu şirketler aynı yöntem ile açılan randevuları kendi bekleme listesindeki kişiler adına dolduruyor. Şirketlerin bu yöntemi nedeniyle herhangi bir AB ülkesinin vize sistemine girip, bireysel olarak randevu alabilmek neredeyse imkansız hale geliyor. 5 yıllık Schengen vizesi için istenen miktar ise 600 Euro. Güçlükle randevu alabilenler 7 bin lira daha ödeme yapıyor. Başvuraya ret gelmesi durumunda ise ödenen para yanıyor. Bu şirketlerin bu yöntem ile şimdiye kadar 350 milyar liralık bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

"ACİL DURUMLARDA BİN EURO'YA KADAR FİYATLARLA SATILIYOR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya bu konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda, "Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bunlar üç yüz, beş yüz, hatta acil durumlarda bin Euro’ya kadar fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir ‘dur’ denilmeli" demişti.

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de geçen günlerde Nefes'e röportaj vermiş ve vize randevularında yaşanan aracı şirket problemini işaret etmişti. Velde, "Bu acenteler size daha hızlı randevu alabileceklerini düşündürüyorlar. Ama hiç de öyle değil. Bence en iyisi doğrudan kendinizin VFS’ye gidip başvurmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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Vize inceleme ömer bolat
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