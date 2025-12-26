FİNANS

Bakanlık yayımladı: 2026 ücret tarifesi belli oldu! 1 Ocak'ta başlıyor

Yeni yılla beraber yeni zamlar da geliyor. Market raflarından kamu ödemelerine kadar pek çok şeye zam gelirken Adalet Bakanlığı 2026 yılında uygulanacak olan ücret tarifelerini paylaştı. 1 Ocak itibarıyla başlayacak olan ücret tarifelerine karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete'de bilirkişi, tanık ve arabuluculuk için uygulanacak olan ücret tarifesi yürürlüğe girdi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarife için ücretler de belli oldu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede tüm kalemlerin ödemeleri değişecek.

Bakanlık yayımladı: 2026 ücret tarifesi belli oldu! 1 Ocak ta başlıyor 1

ARABULUCUK ÜCRETİ 9 BİN TL

2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.

Bakanlık yayımladı: 2026 ücret tarifesi belli oldu! 1 Ocak ta başlıyor 2

Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, her bir uyuşmazlık bakımından ücret, ticari uyuşmazlıklarda 7 bin 500 TL diğer
uyuşmazlıklarda ise 6 bin TL oldu.

Yeni tarifede, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücretinin 13 bin TL’den az olamayacağı yer aldı.

Bakanlık yayımladı: 2026 ücret tarifesi belli oldu! 1 Ocak ta başlıyor 3

TARAFLARCA EŞİT ÖDENİYOR

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödeniyor. Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücret ödeniyor.

Bakanlık yayımladı: 2026 ücret tarifesi belli oldu! 1 Ocak ta başlıyor 4

TANIĞA TAZMİNAT ÖDEMESİ

Yine Adalet Bakanlığı'nın 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'yle, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminat miktarı belirlendi. Buna göre tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ila 200 TL'ye kadar ücret ödenecek.

Tarifeye göre tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanıyor. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödeniyor.

Bakanlık yayımladı: 2026 ücret tarifesi belli oldu! 1 Ocak ta başlıyor 5

BİLİRKİŞİLİK ÜCRET TARİFESİ

Bilirkişilere sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti belirleyen yeni tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci gerekli görülen hallerde bu ücreti düşürüp artırma yetkisine sahip.

Tarifeye göre gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri ise şöyle:

  • İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 2 bin 200 TL
  • Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 TL
  • İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 TL
  • Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 TL
  • Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 800 TL
  • Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100 TL
  • İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 TL
  • Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 2 bin 200 TL
  • Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 2 bin 200 TL
  • Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 6 bin 600 TL
  • Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100 TL
  • Bölge Adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 200 TL
  • Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 5 bin 100 TL
  • Öte yandan tarifeye göre özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti de 5 bin 900 TL
