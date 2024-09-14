FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlıklar, İŞKUR... Hepsi seferber oldu: Türkiye'nin en çok ona ihtiyacı var! 150 bin çoban aranıyor...

Bakanlıklar, İŞKUR... Hepsi seferber oldu: Türkiye'nin en çok ona ihtiyacı var! 150 bin çoban aranıyor...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.09.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinde büyük eleman açığı varken, en büyük ihtiyaç hayvancılık sektöründe çobanlara duyuluyor. Yaklaşık 150 bin çoban açığı bulunan sektörde, yüksek maaşlara rağmen yerli çoban bulmakta zorlanılıyor. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması için acilen çoban istihdamına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ayrıca yabancı çobanların çalışmasına yönelik düzenlemeler de yapılıyor.

Bakanlıklar, İŞKUR... Hepsi seferber oldu: Türkiye'nin en çok ona ihtiyacı var! 150 bin çoban aranıyor...

İŞKUR’da açık iş sayısı imalat sektöründe 99 bin 991, toptan ve perakende ticaret sektöründe 62 bin 489, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe 35 bin 908 bin oldu. Ancak hayvancılıkta verimi ve kaliteyi artırmak için yeni destekleme modeline geçen Türkiye’nin çoban ihtiyacı, birçok meslekteki açığı geride bıraktı.

Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yıl eylül ayında “Şu anda 68 bin öğretmen ihtiyacımız var” derken, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da Türkiye’de öğretmen açığı sorununu ortadan kaldırmak için 2024’te en az 92 bin atama yapılması gerektiğini söylemişti. Ancak buna karşın hayvancılık sektöründe 150 bin çoban ihtiyacı ile bütün sektörlerden fazla elemana ihtiyaç duyuluyor.

iStock-1166682567

3 BAKANLIKTAN İŞ BİRLİĞİ

Yüksek maaşlara rağmen devam eden çoban sıkıntısının çözülmesi için istihdam desteği ve eğitim dâhil birçok başlıkta uygulama bulunuyor. Ancak, çoban bulmakta zorlanan işletme sahipleri başta Afganlar olmak üzere yabancı çobanlarla bu açığı gidermeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren 400 bin küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunduğunu belirterek, “Gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hâlinde yabancıların çalışmalarına engel bir durum yok. Ülkemizde çalışmakta olan yabancı statüsündeki kişilerin istihdamının devamlığının sağlanmasına yönelik çalışmalar, bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde devam ediyor” dedi.

150 BİN ÇOBAN İHTİYACI VAR

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik de Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 50 bin çobanın çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

FBLm

“Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 150 bin çobanın çalışması şart. Çoban sorunu hâlen devam ediyor. Bakanlıkların bu konuda çalıştıklarını biliyoruz, bu çalışmalara hız verilmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda, yerli çobanlığın özendirilmesini ve yabancı çobanların da yasal mevzuat çerçevesinde önlerinin açılmasını istiyoruz.”

660 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Bakan Yumaklı ‘sürü yöneticisi istihdam desteği’ kapsamında bugüne kadar 71 binden fazla işletmeye 660 milyon lira civarında destek ödemesi yapıldığını kaydetti. 2014 yılında başlatılan bu uygulama, yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. 2021 yılında çoban başına 6 bin lira olan destek, 2022 yılında 12 bin liraya, 2023 yılında 30 bin liraya yükseltilmişti. Ayrıca 400 bin aktif küçükbaş hayvancılık işletmesinin ehil sürü yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitimini tamamlayan 50 binin üzerinde sürü yöneticisine sertifika verildiği belirtildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Dünyada eşi benzeri yok! 70 bin TL'ye satıyor '100 sene önce...'

Dünyada eşi benzeri yok! 70 bin TL'ye satıyor '100 sene önce...'

İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

SGK uzmanı açıkladı! Erken yaşta emeklilik mümkün

SGK uzmanı açıkladı! Erken yaşta emeklilik mümkün

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.