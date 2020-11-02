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Bakanlıktan 30 bin lira para yardımı... 30 bin lira deprem yardımı nasıl alınır? 30 bin lira deprem yardımı başvuru formu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremde zarar gören esnaflara deprem yardımı yapılacağını açıkladı. Bölgeyi gezen bakanlardan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk depremden zarar gören vatandaşlara 30 bin lira yardım yapılacağını açıkladı. Deprem yardımı nasıl alınır? Depremden zarar gören esnaflara deprem yardımı mı veriliyor? İşte deprem yardımı almak için başvuru yöntemleri...

Bakanlıktan 30 bin lira para yardımı... 30 bin lira deprem yardımı nasıl alınır? 30 bin lira deprem yardımı başvuru formu!

Sel, yangın, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerden sonra zor durumda olan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları kapsamında destek veriliyor. Bugün deprem bölgesini gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk depremden zarar gören esnafa deprem yardımı olarak 30 bin lira verileceğini açıkladı. 30 bin lira deprem yardımı nasıl alınır araştıran vatandaşlar, deprem yardımı almak için nereye başvuru yapacağını merak ediyor. Peki 30 bin lira deprem yardımı kimlere verilir? İşte 30 bin lira deprem yardımı alma şartları ve detayları...

BAKANLARDAN 30 BİN LİRA DEPREM YARDIMI AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı a çıklamaya göre depremde eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin lira yardım parası verilecek.
Kurum açıklamasında; "Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. 6 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemeler başlatıldıEşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin TL yardım yapılacak." dedi.

BAKAN SELÇUK, "5 MİLYON LİRA DEPREM YARDIMI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada bugün depremzedeler inin 5 milyon ödenek aktarılacağını açıkladı. Bakan Selçuk açıklamasında; " 270 personel, 25 araç ile 1500'ü aşkın vatandaşa ulaşıldı. İlk önce 5 milyon bir kaynak aktarmıştık. Bugün de 5 milyon ödenek aktaracağız." dedi.

2020 30 BİN LİRA DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

Yangın, sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin ardından bakanlığın verdiği yardımlar nasıl alınır merak ediliyor. Bu olaylardan etkilenen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları kapsamında, özel amaçlı yardımlar (Afet/Acil Durum Yardımları) veriyor. Deprem yardımları nasıl alınır, 30 bin lira deprem yardımı şartı nedir araştıran vatandaşlara, Bakanlığın 30 bin lira deprem yardımını için muhtaçlık durumu gözetmeden, afetten olumsuz bir şekilde etkilenen vatandaşlara temel gereksinimleri karşılayacak şekilde deprem desteği verilir.

deprem yardımı alma şartları

DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI

Deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır araştıran depremzedelere aşağıdaki linkten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı deprem yardımı bilgilerine ulaşabilir. Deprem yardımı başvurusunu, olayın gerçekleştiği ilk bir ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Bu durumda bakanlık kişilere muhtaç durumuna bakılmaksızın yardım yapılır.

DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU DETAYI


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