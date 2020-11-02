Bakanlıktan 30 bin lira para yardımı... 30 bin lira deprem yardımı nasıl alınır? 30 bin lira deprem yardımı başvuru formu!

Sel, yangın, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerden sonra zor durumda olan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları kapsamında destek veriliyor. Bugün deprem bölgesini gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk depremden zarar gören esnafa deprem yardımı olarak 30 bin lira verileceğini açıkladı. 30 bin lira deprem yardımı nasıl alınır araştıran vatandaşlar, deprem yardımı almak için nereye başvuru yapacağını merak ediyor. Peki 30 bin lira deprem yardımı kimlere verilir? İşte 30 bin lira deprem yardımı alma şartları ve detayları...

BAKANLARDAN 30 BİN LİRA DEPREM YARDIMI AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı a çıklamaya göre depremde eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin lira yardım parası verilecek.

Kurum açıklamasında; "Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. 6 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemeler başlatıldıEşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin TL yardım yapılacak." dedi.