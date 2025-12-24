FİNANS

Bakanlıktan asgari ücret sonrası 'zam' uyarısı 'Kesinlikle izin verilmeyecek'

2026 yılında uygulanacak asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete gelen yüzde 27'lik artış sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan asgari ücret sonrası 'zam' uyarısı 'Kesinlikle izin verilmeyecek'
Hande Dağ

2026 asgari ücret belli oldu ve yeni rakam 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin yankıları sürerken Ticaret Bakanlığı'ndan da 2026 yılı asgari ücretin fiyatlama davranışlarına etkisine dair bir açıklama geldi.

Bakanlıktan asgari ücret sonrası zam uyarısı Kesinlikle izin verilmeyecek 1

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 oranında artırılarak, net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Belirlenen asgari ücretin, çalışma hayatımıza, üretim yapımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir.

Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerekçelerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır.

Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir.

Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ticaret Bakanlığı Zam Fahiş fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
geçmiş olsun zammı yaptılar bile ilk önce ev sahibleri sonrada ne varsa
en büyük fırsatcılığı zaten siz yapıyorsunuz askeri üçret zamlanmadan önce zaten zamlar yapıldı şimdi 2 ci zamlar yapılacak hersene olduğu gibi söylediğniz sadece burda kalacak uygulama zaten yok tok ne anlar acın halinden
Yav he he sanki sizi dinleyen var. Kimi kandırıyorsunuz. Zamanın Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Bizim piyasaya ve fiyatlara müdahale hakkımız yok serbest piyasa" demedi mi? Şimdi kalkmışsınız milletin gazını almaya çalışıyorsunuz.
