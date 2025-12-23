2026 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan rakam ve oranı açıkladı

2026 asgari ücret zammı belli oldu. Son dakika asgari ücret haberine göre, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan kritik toplantıya TİSK ve hükümet temsilcileri katılırken; son toplantıda Türk-İş yer almadı. Toplantının ardından merakla beklenen “2026 asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam yapıldı?” soruları yanıt buldu.

SON DAKİKA | 2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı rakamlara göre 2026 asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan toplantının ardından şu açıklamayı yaptı:

Bakanlık olarak görüşmelerimizi kararlılıkla sürdürdük. Bu süreçte fikirlerini aldık ve karar alma sürecine dahil ettik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak Türkiye'yi 23 yıldır her şartta büyütmek vizyonuyla yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu ülke çok büyük depremler yaşadı, küresel krizler yaşadı. Bugün her alanda büyük bir toparlanma yaşıyoruz.

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşıyorum. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARINA KATILMADI

Bu yıl asgari ücret gündemi, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazıyla öne çıkmıştı. TÜRK-İŞ ilk iki toplantıya katılmamıştı. İkinci toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret etmiş, sonrasında, devam etmekte olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Bakan Işıkhan'ın konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona ilettiği açıklanmıştı. İlk iki toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in 3. toplantıya da katılmadı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI NEYDİ?

-Yüzde 20 zam gelirse yeni asgari ücret: 26 bin 524 TL

-Yüzde 25 zam gelirse yeni asgari ücret: 27 bin 630 TL

-Yüzde 30 zam gelirse yeni asgari ücret: 28 bin 735 TL

-Yüzde 35 zam gelirse yeni asgari ücret: 29 bin 840 TL

-Yüzde 40 zam gelirse yeni asgari ücret: 30 bin 945 TL

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyordu.