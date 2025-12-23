FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan rakam ve oranı açıkladı

2026 asgari ücret zammı belli oldu. Son dakika haberine göre, 7'den 70'e evlisi, bekarı, genci, yaşlısını ilgilendiren zam kararı masadan çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya TİSK ve hükümet kanadı katıldı. Kritik toplantıda "2026 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi?" sorularının yanıtı belli oldu. Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti rakam ve oran olarak açıkladı. Buna göre 2026 asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL oldu.

2026 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan rakam ve oranı açıkladı
Devrim Karadağ

2026 asgari ücret zammı belli oldu. Son dakika asgari ücret haberine göre, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan kritik toplantıya TİSK ve hükümet temsilcileri katılırken; son toplantıda Türk-İş yer almadı. Toplantının ardından merakla beklenen “2026 asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam yapıldı?” soruları yanıt buldu.

SON DAKİKA | 2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı rakamlara göre 2026 asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

2026 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan rakam ve oranı açıkladı 1

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan toplantının ardından şu açıklamayı yaptı:

  • Bakanlık olarak görüşmelerimizi kararlılıkla sürdürdük. Bu süreçte fikirlerini aldık ve karar alma sürecine dahil ettik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak Türkiye'yi 23 yıldır her şartta büyütmek vizyonuyla yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu ülke çok büyük depremler yaşadı, küresel krizler yaşadı. Bugün her alanda büyük bir toparlanma yaşıyoruz.
  • 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşıyorum. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

2026 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan rakam ve oranı açıkladı 2

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARINA KATILMADI

Bu yıl asgari ücret gündemi, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazıyla öne çıkmıştı. TÜRK-İŞ ilk iki toplantıya katılmamıştı. İkinci toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret etmiş, sonrasında, devam etmekte olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Bakan Işıkhan'ın konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona ilettiği açıklanmıştı. İlk iki toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in 3. toplantıya da katılmadı.

2026 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan rakam ve oranı açıkladı 3

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI NEYDİ?

-Yüzde 20 zam gelirse yeni asgari ücret: 26 bin 524 TL
-Yüzde 25 zam gelirse yeni asgari ücret: 27 bin 630 TL
-Yüzde 30 zam gelirse yeni asgari ücret: 28 bin 735 TL
-Yüzde 35 zam gelirse yeni asgari ücret: 29 bin 840 TL
-Yüzde 40 zam gelirse yeni asgari ücret: 30 bin 945 TL

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret belli oldu! Tüm kalemlerin ücreti değiştiAsgari ücret belli oldu! Tüm kalemlerin ücreti değişti
Son dakika | 2026 asgari ücreti resmen belli oldu: Milyonların beklediği zam açıklandıSon dakika | 2026 asgari ücreti resmen belli oldu: Milyonların beklediği zam açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.