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Bakanlıktan Atatürk Orman Çiftliği açıklaması: Yasal mülkiyetinde değildir

01.07.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına" ilişkin iddialara konu olan arazinin, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan Atatürk Orman Çiftliği açıklaması: Yasal mülkiyetinde değildir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan, AOÇ arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

"AOÇ'NİN YASAL MÜLKİYETİNDE DEĞİLDİR"

Açıklamada, haberde bahsi geçen araziye Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında Ankara Belediyesi tarafından Ankara Çimento Fabrikası kurulduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

Fabrikanın yer aldığı arazi 1954 yılında 6238 sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına satılmıştır. Çimento Fabrikası, özelleştirme kapsamına alınarak 1989 yılında yabancı sermayeli bir şirkete satılmış, 2011 yılında ise bir Türk firması fabrikayı devralmıştır. Dolayısıyla fabrikanın yer aldığı arazi, AOÇ'nin yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde değildir.

Kaynak: AA

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