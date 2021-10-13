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Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama: Döviz piyasasına müdahale etmiyoruz

13.10.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin gerçeği yansıtmayan bazı iddialara yer verildiğini belirterek, "Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama: Döviz piyasasına müdahale etmiyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği belirtildi.

12 Ekim 2021 tarihli tebliğ değişikliğine kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lirayı aşan işlemler ile vergi mevzuatı uyarınca 3 bin doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı." bilgisi verildi.

"ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

Söz konusu tebliğde yapılan değişiklikle bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiği bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
döviz Hazine ve Maliye Bakanlığı
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