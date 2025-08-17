FİNANS

Bakanlıktan ilaç düzenlemesi! Fiyatlandırma sistemi masada: 5 ayrı model var

Sağlık Bakanlığı, ilaç tedarikindeki şikâyetler üzerine yeni fiyatlandırma modelleri geliştirmeye başladı. Buna göre, eş değer ürünler, biyoteknolojik ve biyobenzer ilaçlar için birim fiyat ve çapraz kur uygulamaları üzerinde çalışılıyor.

Ezgi Sivritepe

Sağlık Bakanlığı ilaç tedarikinde gündeme gelen şikâyetler üzerine harekete geçti ve yeni fiyatlandırma modeline ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.Bu modellerden ilki, eş değer ürünlere (muadil) yönelik fiyat düzenlemesi. Çapraz kur uygulaması da üzerine çalışılan modeller arasında yer alıyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇİYOR

Ayrıca birim fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi, biyoteknolojik ürünlerin ve biyobenzer ürünlerin fiyatlandırılması, imal eş değer ürünlerin fiyatlandırılması, dönemsel euro değerinin dikkate alınması ile fiyat koruma uygulamasındaki ürünlerin ayrılması gibi çeşitli çözüm önerileri üzerinde duruluyor.

İLAÇTA YERLİLİK ARTIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2015 verileriyle kıyaslandığında, imal ilaçların oranı artarken, ithal ilaçların azaldığı, böylece ilaç üretiminde yerliliğin giderek artması dikkat çekiyor.
İlaç tüketiminde ise sıralama şu şekilde:

  • yüzde 17,2 ile onkoloji ilaçları ilk sırada
  • yüzde 7,4 ile antibiyotikler ikinci sırada
  • yüzde 6,7 ile kan ürünleri üçüncü sırada
  • yüzde 6,6 ile kardiyovasküler ilaçlar dördüncü sırada
  • yüzde 6,1 ile antidiabetikler beşinci sırada
    Sinir sistemi ilaçları ise yüzde 5’lik pay ile son sırada yer alıyor.
