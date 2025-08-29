FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlıktan o firmaya soruşturma!

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatı kapsamında Malezya menşeli "Power Fabric SDN. BHD." adlı firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının" açılmasına karar verildi.

Bakanlıktan o firmaya soruşturma!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya menşeli "Power Fabric SDN. BHD." firması, "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatı kapsamında dampinge yönelik olarak "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması başvurusunda bulundu.

NİSAN AYINDA BAŞLATMIŞ

Yapılan ilk incelemede firmanın, dampinge karşı vergiye konu malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduğuna yönelik bulguya ulaşılamadığı ve önleme konu eşyayı soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç etmediği ve Türkiye'ye ilk ihracatını bu yılın nisan ayında başlattığı belirlendi.

Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, söz konusu ürünün ithalatına ilişkin firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının" açılmasına karar verildi
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)
LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.