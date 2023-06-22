Bakanlıktan yaşlı aylığı ve engelli aylıkları için kritik zam açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, bazı medya organlarında yer alan zam haberlerinin ve güncel tutarların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İşte Bakanlığın açıklaması!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Açıklanan yeni asgari ücret sonrasında bazı basın yayın organlarında ‘Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları” tutarlarına ilişkin çıkan haberler hakkında’ aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

İlgili taraflarca yapılan görüşmeler sonrasında 20 Haziran 2023 tarihinde belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organları tarafından “Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları”na da aynı oranda uygulanarak güncellendiği görülmüştür.

Paylaşılan “güncel” Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca hak sahiplerine ödenen “Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları”na ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir.

Dolayısıyla 01/07/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında geçerli olacak Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

