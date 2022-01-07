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Bakanlıktan yeni düzenleme! Tüm apartman, site ve müstakil evlerde zorunlu oldu

07.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarına devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yeni kararlar duyuruldu. Düzenlemeye göre site, apartmanlara geri dönüşüm ekipman zorunluluğu getirildi. Ayrıca toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla 'biyobozunur atıklar' için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunluluğu getirildi. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Bakanlıktan yeni düzenleme! Tüm apartman, site ve müstakil evlerde zorunlu oldu

Sıfır atık konusunda uzun süredir çalışma içinde olan ve çeşitli kararları bir bir uygulamaya koyan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Sıfır atık uygulaması kapsamında bakanlık yeni düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu.Buna göre toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılması için önlemler alınacak. Ayrıca site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı kutular bulundurulması zorunlu olacak.

BAKANLIK YENİ DÜZENLEMEYE GİTTİ: HER BİNA VE SİTEDE ZORUNLU OLACAK

Bakanlık tarafından 2019 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği'nce öngörülen plastik kullanımının azaltılmasına, gıda ve tekstil atıklarının önlenmesine ve vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri atık getirme merkezlerinin teknik özelliklerine ilişkin esaslar yayımlandı.

PAZARLARDA ATIK GIDALAR AYRIŞTIRILACAK

Düzenleme ile toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla biyobozunur atıklar için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunlu olacak. Ayrıca site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekipman bulundurulması zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda atık kutusu bulundurma zorunluluğu geldi. Vatandaşların atıklarını bırakabilmeleri için kurulacak Atık Getirme Merkezleri'nin teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

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TÜRÜNE GÖRE RENKLENDİRME YAPILACAK

Uygulamayla atık biriktirme ekipmanı renginin seçiminde geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için koyu gri, biyobozunur atıklar için kahverengi, cam atıklar için yeşil, plastik atıklar için sarı, metal atıklar için gri, kâğıt atıklar için mavi, kompozit atıklar için turkuaz, bitkisel atık yağ için koyu mavi, atık ilaçlar için beyaz, tekstil atıkları için pembe, atık elektrikli ve elektronik eşyalar için mor renk kullanılacak ya da mevcut biriktirme ekipmanlarında atık türüne uygun renkte etiketleme, giydirme, renklendirme yapılabilecek.

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TEŞVİK EDİCİ ORGANİZASYONLAR YAPILACAK

Ayrıca sıfır atık bilinci ile farkındalığın artırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması için mahalli idareler tarafından süreli kampanyalar düzenlenmesi, vatandaşların atıklarını ayrı biriktirmesini teşvik edici organizasyonların yapılması, eğitim kurumlarında ise Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde "Sıfır Atık Öğrenci Kulüpleri"nin oluşturulması ile ilgili konular belirlendi.

EKONOMİYE 30 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir dünya bırakma amacı taşıyan Sıfır Atık Projesi'yle bugüne kadar 24,2 milyon ton atık geri kazanılarak ekonomiye 30 milyar lira katma değer sağlandı.

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