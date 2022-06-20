Bakanlıktan yeni hamle! Şekerden sonra tereyağı...

Geçtiğimiz haftalarda şeker ithalatına onay veren Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir yeni hamle daha geldi. İç piyasada fiyat istikrarını sağlamak gerekçesiyle bazı tarım ürünleri ihracatına kısıtlama yetkisi alan Tarım ve Orman Bakanlığı, Nisan ayında tereyağı ihracatına da kısıtlama getirmişti. Ancak son yapılan açıklama ile 30 Eylül 2022 tarihine kadar toplam 7 bin ton tereyağı ihracatına izin verileceği duyuruldu.

BAKANLIK ONAYLI FİRMALARA İZİN VERİLECEK

İhracat izni yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada detaylara ilişkin şu verilere yer aldı:

“Başvurular 27.06.2022 tarihi saat 17:00’a kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ve dilekçe ekindeki belgelerle yapılacak. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Sonradan yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak. Firmalara tahsis edilen geçici liste, 30.06.2022 tarihinde https:// www. tarimorman. gov.tr/GKGM adresinde yayınlanacak. Firmalara tahsis edilen miktarlar için 30.09.2022 tarihinden sonra veteriner sağlık sertifikası düzenlenmeyecek.”

KOTA TAHSİSİ

Kota tahsisi, müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam tahsis edilen kotanın 7.000 (yedi bin) ton altında veya eşit olması durumunda, talep ettikleri miktarlar karşılanacak.

Kota tahsisi için müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam tahsis edilen kotanın 7.000 (yedi bin) ton üstünde olması durumunda, belirtilen formüle göre tahsisler yapılacak.

Belirtilen tahsislere, müracaatçıların üçte birinden fazlasının itirazı halinde, toplam kota müracaatçılara eşit miktarda dağıtılacak.



