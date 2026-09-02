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Bakanlıktan yeni karar: Yasaktı! 1 Eylül'de açıldı, artık yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasını 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerine açtı.

Bakanlıktan yeni karar: Yasaktı! 1 Eylül'de açıldı, artık yapılabilecek

Balıkçılar gemi demirleme sahalarında da avcılık yapabilecek! AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Denizcilik Genel Müdürlüğünce, alınan bu karara ilişkin liman başkanlıklarına yazı gönderildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, daha önce yasak olan gemi demirleme sahalarının 1 Eylül'den itibaren 2026-2027 av sezonu boyunca su ürünleri avcılığı faaliyetlerine açılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile gemi trafik yoğunluğu dikkate alınarak, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de 16 limana bağlı 22 demirleme sahasında balıkçılık faaliyetleri yürütülebilecek.

Bakanlıktan yeni karar: Yasaktı! 1 Eylül de açıldı, artık yapılabilecek 1

DEMİRDE BULUNAN GEMİLERLE ETKİLEŞİME GİRECEK ŞEKİLDE AĞ SERİLMEYECEK

Yazıda, avcılık faaliyetinde bulunacak teknelerin, deniz ve seyir emniyetine ilişkin kurallara uyması istendi.

Buna göre, balıkçı teknelerinde çok yüksek frekanslı deniz telsizi çalışır durumda tutulacak, faaliyet süresince ilgili trafik ve liman çalışma kanalları kesintisiz dinlenecek. Balıkçı tekneleri, bölge liman başkanlığı veya gemi trafik hizmetleri merkezlerince verilecek uyarı ve talimatlara derhal uyacak.

Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) cihazı bulundurması zorunlu balıkçı gemilerinde, cihazlar sürekli çalışır durumda tutulacak, gemilerin kimlik ve konum bilgilerinin izlenebilirliği sağlanacak.

Avcılık faaliyetinde kullanılan ağlar, faaliyet sonrasında eksiksiz denizden çıkarılacak.

Gemilerin manevra, yaklaşma, ayrılma ve demirleme sahaları açık tutulacak, demirli gemilere emniyetsiz yaklaşılmayacak ve bu gemilere el incesi, halat veya benzeri yöntemlerle bağlanılmayacak.

Demirde bulunan gemilerin zincirleri, pervaneleri ve diğer sualtı donanımlarıyla etkileşime girebilecek şekilde ağ serilmeyecek ve seyir emniyetini tehlikeye düşürecek ekipmanlar denizde bırakılmayacak.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA FAALİYET DURDURULACAK

Faaliyet sonunda şamandıra, mantar, halat, ağ parçası veya benzeri malzemeler denizde bırakılmayacak, deniz kirliliğine neden olunmayacak. Kullanılacak şamandıralar gündüz ve gece şartlarında diğer gemiler tarafından açıkça görülebilir nitelikte olacak.

Meteorolojik şartların olumsuz olduğu, yoğun gemi trafiğinin bulunduğu veya seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından risk oluştuğu durumlarda avcılık faaliyeti derhal durdurularak yetkili makamların talimatlarına uyulacak.

Demirleme sahasında bulunan veya bölgeye giriş ve çıkış yapan gemiler tarafından verilen sesli ve görsel uyarılara riayet edilecek.

"DİĞER DEMİRLEME SAHALARIYLA ALAKALI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ortak mutabakatıyla Kasım 2024'te Limanlar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını anımsattı.

Bu kapsamda, demirleme sahalarında uygun bulunacak alanların su ürünleri avcılığına açılabileceğine yönelik değişiklik yapıldığını bildiren Üze, "Liman demirleme sahalarının genişliği ve çok büyük alan kapsaması nedeniyle balıkçılarımızdan sık sık bu alanların avlak sahalarını daralttığı ve bu alanların avcılığa açılması yönünde talepler geliyordu." dedi.

Üze, söz konusu taleplere ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattıklarına işaret ederek, 8 aydır bu konuyla ilgili çalıştıklarını, ilk etapta kısa vadede açılabilecek alanlara yoğunlaştıklarını anlattı.

2026-2027 sezonu itibarıyla ilk kez kapsamlı olarak 22 demirleme sahasının su ürünleri avcılığına açıldığını bildiren Üze, "Gemi hareketlerine, derinlik, mesafe, su ürünleri avcılığı kısıtlamalarıyla çakışması gibi unsurlarına baktığımız diğer demirleme sahalarıyla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Onları da mutabakata vardıkça balıkçılarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Üze, daha önce lokal alanlarda liman başkanlıklarıyla istişareli olarak avcılığa açılan yerlerin olduğunu ancak ilk kez bu kadar kapsamlı alanın kullanıma açıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Söz konusu demirleme sahalarının ilan edilmesi ve sezona yetiştirilmesi, iki genel müdürlüğün ortak çalışmasıyla mümkün olabildi. Balıkçılık faaliyetleri açısından Su Ürünleri Kanunu kapsamında kıyı yasaklarımız var, bunlar balıkçılarımızın faydasına olan düzenlemeler. Bunun dışında bazı güvenlik alanları ile liman demirleme sahaları gibi seyir emniyeti ve farklı emniyet gereklilikleri açısından balıkçılara kısıtlanmış alanlar var. Çok fazla tesislerin olduğu ve yoğun liman faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda, avlak sahalarında daralma yaşanıyor. Bu düzenleme, balıkçıların avlak sahalarını geri kazanması anlamına geliyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balıkçılık
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