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Bakım parası nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? Bakım parası ne kadar?

04.06.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakım parası, engelli veya bakıma muhtaç kimselerin ailelerine destek sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başvuru şartlarını sağlayanlara aylık olarak verilmektedir.

Bakım parası nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? Bakım parası ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakım parası ile engelli veya bakıma muhtaç yaşlılarla ilgilenen vatandaşlara destek sağlamaktadır. Bakım parası desteğinden yararlanabilmek için elbette bazı şartları sağlamak gerekiyor. Başvuruda bulunup, şartları sağlayan engelli veya yaşlı yakınları bakım parasından yararlanabilmektedir.

BAKIM PARASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAKIM PARASI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 yılı bakım parası aylık 1657 TL’dir. Bakım paraları her ayın 15 ile 31'i arasında yaklaşık 15 günlük değişken bir süre içerisinde yatırılmaktadır.

Bakım parası nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? Bakım parası ne kadar

BAKIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların öncelikle hastaneden bakıma muhtaç kişilerin olduğuna dair rapor alması gerekmektedir. Belge sağlandığı takdirde devlet bakım parası ödemektedir.

Raporun ardından hane içi kişi başına düşen aylık gelir hesaplaması yapılmaktadır. Yapılan hesapta ailenin gelirinin asgari ücretin 2/3’ünden az olması şartı aranmaktadır. Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından belirtmiş oldukları ikamet yerlerinde ziyaret edilirler. Heyetin değerlendirme sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Eğer başvuru olumsuz olarak sonuçlanırsa bir ay içinde başvuruda bulunan kişilere bildirilmektedir.

BAKIM PARASI NASIL SORGULANIR?

Bakım parası başvurusunda bulunan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden başvuru sonuçlarını öğrenebilir.

BAKIM PARASI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Bakım parasına başvurmak için aşağıdaki evrakları tamamlamanız gerekmektedir.

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu gösteren kimlik kartınızın bulunması şartı aranmaktadır. Bu nedenle yanınızda mutlaka kimliğinizi götürün.

İkinci olarak devlet hastanelerinin verebildiği engelli raporu evrakını tamamlamanız gerekir.

Bakıma muhtaç kişiye bakan kişi veya da kişilerin gelir ve mal beyanını gösteren belge ise üçüncü şarttır.

Bakım parası yardımı alabilmek için belirtilen bu evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanması ve başvuru sırasında verilmesi gerekir.

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