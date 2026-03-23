Bakır fiyatlarında sert düşüş: Üç ayın en düşük seviyesine geldi

Bakır fiyatları, Orta Doğu'da kötüleşen savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi ve küresel ekonomiye zarar verme riskini artırmasıyla aralık ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kırmızı metal, geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en sert düşüş olan yüzde 6,7'lik düşüşün ardından Londra Metal Borsası'nda yüzde 1,8'e kadar geriledi.

"BAKIR FİYATLARI HENÜZ DİBE VURMADI"

Dördüncü haftasına giren savaş, petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükselterek dünya çapında ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileme ve merkez bankalarını faiz oranları konusunda daha şahin bir tavır almaya zorlayacak enflasyonu körükleme tehdidinde bulunuyor.

Çin'in önde gelen bakır boru ve çubuk üreticisi Zhejiang Hailiang Co.'nun kıdemli analisti Yan Yuhao, "Bakır fiyatları henüz dibe vurmadı çünkü piyasa durgunluk ve enflasyon olasılığını fiyatlandırıyor" dedi.

Bu arada, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ton başına 100 bin yuanın (14.485 dolar) altına düşüş, Yan'a göre, önümüzdeki aya kadar dolu siparişler gören Çinli üreticilerden "önemli" alımlara yol açtı.

Yan, Çin'deki bu talep direncinin, yerel bakır fiyatlarının LME fiyatlarından daha iyi performans göstermesini destekleyeceğini de ekledi.

Şanghay saatiyle 10:00 itibarıyla bakır, LME'de yüzde 0,7 düşüşle ton başına 11bin 840 dolara geriledi.

Diğer baz metaller çoğunlukla düşüş gösterirken, alüminyum yüzde 0,4 düşüşle ton başına 3 bin 201,50 dolara indi. Bakır ise SHFE'de yüzde 2 düşüşle ton başına 92 bin 930 yuan'a geriledi.