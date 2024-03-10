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Baklavacılarda Ramazan mesaisi başladı, personel sayısı iki katına çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı!

10.03.2024 11:00
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü "Antep baklavası", ramazanda iftar sofralarının baş köşesinde yerini almaya hazırlanıyor. Baklavacılar mesai saati ve personel sayısını iki katına çıkarırken baklavanın kilo fiyatı da bin TL'ye yaklaştı.

Baklavacılarda Ramazan mesaisi başladı, personel sayısı iki katına çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te baklava ustaları, satışların zirveye ulaştığı ramazan için hazırlıklarını tamamladı.Baklava, ramazanda yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor. İşletmeler, her yıl ramazanda oluşan yoğunluk nedeniyle mesai saatini ve personel sayısını iki katına çıkardı. Baklavanın kilosu 800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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EN ÇOK "HAVUÇ DİLİMİ" TERCİH EDİLİYOR

Kentteki bir baklava üretim tesisinin yöneticisi Onur İbili, AA muhabirine, her yıl ramazana kısa süre kala kendilerinde tatlı bir telaş oluştuğunu söyledi.

Satışın en çok ramazanda olduğunu ifade eden İbili, "Baklava iftar sofraların vazgeçilmezleri arasında. Biz bir hafta öncesinden çok yoğun bir tempoya başladık. Baklavanın ana malzemesi olan sade yağ, fıstık gibi ürünlerimizi tamamladık. Yoğun geçecek ramazanı en az hatayla atlatmayı düşünüyoruz." dedi.

Kentte üretilen baklavanın kargoyla yurt içi ve dışına gönderildiğini belirten İbili, "Türkiye'nin her köşesinde ramazanda iftar menüsünde tatlı olarak en başta baklava gelir. Büyük iftarlarda havuç dilimi çok tercih ediliyor. Tekli olarak paketlenip veriliyor, hem taşınması hem de servisi kolay oluyor. Ramazan, biz baklavacılar için fırsat ayıdır. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek için ramazanın yoğun temposuna hazırız." diye konuştu.

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"RAMAZAN BAKLAVACILAR İÇİN EN YOĞUN GEÇEN AY"

Baklava ustası Yakup Özkılınç ise ramazanda ustaların gecesini gündüzüne kattığını ve büyük emek verdiğini dile getirdi. İftarları tatlandırmak için çalıştıklarını anlatan Özkılınç, şunları kaydetti:

"Ramazan, baklavacılar için en yoğun geçen aydır. Tempo yüksek olduğu için bize de maddi olarak büyük katkı veriyor. Türkiye'nin her iline kargo gidiyor. Dünyanın birçok ülkesine yine kargo aracılığıyla bu lezzet ulaşıyor. Kentteki baklavacılar gelecek siparişi tahmin ettiği için kapasitelerini artırdı. Gaziantep'teki baklavacılar olarak hazırlıklarımızı yaptık ve ramazana hazırız."

(AA/ NTV)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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