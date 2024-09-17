FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakmaya bile cesaret ister! Onlar tedavide kullanıyor: Sülük ihracatından 9 milyon TL gelir

Bakmaya bile cesaret ister! Onlar tedavide kullanıyor: Sülük ihracatından 9 milyon TL gelir

17.09.2024 09:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. 2024 yılı başından bu yana kadar 97 kilo ihraç edildi. Ekonomiye 9 milyon liralık gelir sağlandı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Kapasitemiz çok ama gelen talebe göre başta Avrupa ülkeleri ve Uzak Doğu'ya sülük ihracatı yapıyoruz" dedi.

Bakmaya bile cesaret ister! Onlar tedavide kullanıyor: Sülük ihracatından 9 milyon TL gelir

Varis, tendon, damarsal sorunlar, kronikleşmiş eklem ve kas hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan tıbbi sülükler Samsun'un Terme, Kavak ve Bafra ilçelerinde bulunan tesislerde üretiliyor.

2023 ve 2024 yılında üretilen tıbbi sülüklerle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun su ürünleri açısından yoğun potansiyele sahip illerimizden bir tanesidir. Bu potansiyelin içerisinde balık unu ve balık yağı dışında tıbbi sülük üretimi ile ilgili bir üretimiz var. Tıbbi sülük alternatif tıpta çok kullanılıyor. Damar rahatsızlıklarında, kalp rahatsızlıklarında, kirli kanın alınması noktasında bir alternatif tıp yapılmaktadır. Samsun'da kapasitemize baktığımızda bin 500 kilogramlık, 1 buçuk milyon adetlik kurulu kapasitemiz var. Kavak ilçemizde 250 bin adetlik, Bafra ilçemizde 100 bin adetlik yani 100 kilogramlık bir kapasitesi olan üretim tesislerimiz mevcuttur. Sülükler akvaryumlarda, kutularda, değişik bidonlarda ve aynı zamanda toprakta da üretilmektedir" diye konuştu.

AW288898_02

97 KİLOGRAM SÜLÜK İHRACATI YAPILDI

2023 yılında 47 kilogram tıbbi sülük ihracatının olduğunu açıklayan Sağlam, "Genelde üretimlerimiz yurt içinde alternatif tıpta kullanılmaktadır. 2024 yılında da bugüne kadar 97 kilogram ihracat yaptık. Diğer üretimlerimizde yurt içinde tüketilmektedir. Kapasitemiz çok ama gelen talebe göre başta Avrupa ülkeleri Almanya ve Hollanda ile Uzak Doğu ülkelerine sülük ihracatı yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

2024 yılında sülük ihracatından 9 milyon TL gelir elde edildiği öğrenildi.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sülük
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Altın fiyatları artık saatleri sayıyor!

Altın fiyatları artık saatleri sayıyor!

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanları üzecek tahmin

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanları üzecek tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.