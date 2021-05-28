Balık fiyatları el yakıyor! İstavrit rekora koşuyor

Tezgahlarda iri istavritin kilosu 60 TL’den, barbunun ise 70 TL’den satılırken balıkçılar da, tüketiciler de durumdan pek memnun gözükmüyor. Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken, bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi.

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, istavritin fiyatının hiç bu kadar yüksek olduğunu görmediğini belirterek vatandaşın da balığa pek rağbet etmediğini söyledi. İri istavritin kilosu 60, iri barbunun ise 70 TL’den satıldığını belirten Bektaşoğlu, “Şu anda tezgahımızda barbun, istavrit, mezgit, alabalık ve somon gibi balık çeşitlerimiz bulunuyor. Ağırlıklı olarak istavrit ve barbun bulunuyor.

İSTAVRİTTE REKOR FİYAT

Bu sıralar balık pahalı olduğu için vatandaş pek rağbet etmiyor. İstavritin kilosu 25-40 TL arasında değişiyor ancak irisinin kilosu 60 TL’yi görmüş durumda. Satışlarımız beklediğimiz gibi değil. Balık gelmeyince bazı balık tezgahları sebze ve meyve satışına yöneldi, bazı tezgahlar da kapatmış durumda. Şu anda balıkçılık yok, Eylül’ü bekliyoruz. Kıyı balıkçıları da şu sıralar pek balık getirmiyor gelen balık beklenenin çok altında. Dolayısıyla bol gelse fiyat da ucuz olur.