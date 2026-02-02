FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Balık tezgahlarında hamsi yok, vatandaş diğer balıklara yöneldi!

Bolu'da halk pazarındaki balık tezgahlarında haftalardır hamsi yokluğu devam ederken, vatandaşlar diğer balıklara yöneldi.

Balık tezgahlarında hamsi yok, vatandaş diğer balıklara yöneldi!

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu. Haftalardır etkili olan olumsuz hava şartları ve çeşitli nedenlerden dolayı tezgahlarda hamsi bulunmazken, istavrit, mezgit ve diğer balık çeşitleri vatandaşlardan ilgi gördü. Pazarda 20 yıldır balıkçılık yapan Emre Yıldız, hamsinin Türkiye sınırları içerisine giriş yaptığını vurguladı. Pazar tezgahlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına; istavrit 150 lira, mezgit 300 lira, tirsi 200 lira, barbun 500 liradan satışa sunulduğu görüldü. İthal palamudun ise adet başına 250 liradan alıcıyla buluştuğu belirtildi.

Balık tezgahlarında hamsi yok, vatandaş diğer balıklara yöneldi! 1

"BİZ O KONUDA RİSKE GİRMİYORUZ"

Tezgahlarda hamsinin yokluğu sürerken, bazı firmaların şoklu hamsi sattığını belirten balıkçı Emre Yıldız, "Hamsi geçen hafta yoktu, bu hafta da yok. Salı ve çarşamba günleri hamsi geldi, sattık. Yaklaşık çarşambadan beri hamsi yok tezgahlarda. Aslında şöyle söyleyeyim; hamsi var, tezgahlarda satıyorlar ama şoklu hamsi satıyorlar. Biz firma olarak şoklu hamsi satmıyoruz tezgahımızda. Yani şoklu hamsinin günlük tüketilmesi lazım. Çözüldüğünde vatandaşa, bunun günlük tüketilmesi gerektiğinin söylenmesi gerekiyor. Eğer bunu müşteri günlük tüketmezse tabii ki sorun olur. Şoklu sonuçta. Biz o konuda riske girmiyoruz" şeklinde konuştu.

Balık tezgahlarında hamsi yok, vatandaş diğer balıklara yöneldi! 2

"HAFTAYA HAMSİ BEKLİYORUZ"

Vatandaşların sıkça tercih ettiği balık türü olan hamsinin haftaya tezgahlarda olabileceğini vurgulayan Yıldız, "Balık sezonu 2,5 ay daha devam edecek. Nisan ayının 15'inci gününe kadar. Hamsi daha olur. Haftaya hamsiyi bekliyoruz. Salı veya çarşamba günü hamsiyi bekliyoruz. Hamsi şu an Türkiye sınırlarına girdi. Salı ve çarşamba hamsi tezgahlarda olur. Bolluk olmasa bile balık gelecek. 2,5 ay boyunca her gün balığa gideceğiz. Her gün balık oluyor. Bugün tezgahlarda istavrit, mezgit, sardalya, ithal palamut balıkları var. Yani tezgahlarda balıklarımız var. Vatandaşın talebi hamsi üzerine, şu an hamsi yok. Ama olacak hamsi, ben bu hafta içi hamsiyi bekliyorum. Vatandaşlar başka yerden balık alırsa, hamsi varsa eğer hamsinin şoklu mu değil mi olduğunu sormasını isterim. Çünkü biz kendimiz şoklu hamsi satmıyoruz. Diğer firmalar şoklu hamsi satıyor. Yani buna dikkat etmelerini söylüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durumAltının düşmesi durdu, gümüş ayağa kalktı! İşte son durum
Otomotiv endüstrisi ocakta 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör olduOtomotiv endüstrisi ocakta 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
balık hamsi risk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.