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Balıkçılıkta av sezonu kapanıyor! Bakanlık uyardı: Bunu yaparsanız...

14.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu, yarın sona eriyor. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar yasaktan muaf tutulurken Tarım ve Orman Bakanlığından uyarı geldi. Ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçıların, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla Türk karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabileceği belirtildi.

Balıkçılıkta av sezonu kapanıyor! Bakanlık uyardı: Bunu yaparsanız...

2021-2022 dönemine ilişkin balıkçılık av sezonu yasağı, endüstriyel avcılık (gırgır ve trol av araçlarıyla) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak. Yeni av sezonu ise Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise bu yasaktan muaf tutuldu. Bu kategorideki balıkçılar, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yasak sezonda gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor.

Bakanlık, yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yürütüyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 2021 yılında 193 bin 608 denetim gerçekleştirilirken kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine de 27 milyon 597 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca kurallara uygun avlanmadığı gerekçesiyle el konulan 152 geminin mülkiyeti kamuya geçirildi.

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BAKANLIKTAN İZİN GEREKİYOR

Avlanma yasağının başlayacağı yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla Türk karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.

Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önem taşıyor.


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