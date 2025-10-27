FİNANS

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Hasan Sözbilir "Yeni faylar tetiklendi" dedi ve ekledi: "Deprem fırtınası yaşanabilir"

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ana deprem sonrası bölgede peş peşe artçılar meydana geldi. Deprem ile ilgili açıklamalar gelirken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in açıklamaları dikkat çekti. Sözbilir, 10 Ağustos'taki depremin yeni fayları tetiklediğini ve deprem fırtınası yaşanabileceğini açıkladı.

Recep Demircan

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti.

"DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR"

Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir de 6.1 büyüklüğünde deprem! Hasan Sözbilir "Yeni faylar tetiklendi" dedi ve ekledi: "Deprem fırtınası yaşanabilir" 2

