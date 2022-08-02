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Banka borçları ile ilgili 4,1 milyon kişinin gözü yapılandırmada! Paralar marketlere aktı…

02.08.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece yılın ilk 5 ayında yasal takibe düşenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 340 bin kişi daha arttı. Böylece yasal takipteki kişi sayısı toplamda 4,1 milyona yükseldi. Bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar ise bir önceki yıla göre yüzde 55 artış ile 30,5 milyar TL oldu. Gıda enflasyonu yüzde 128’i aşarken Merkez Bankası'nın kartlı harcama verileri, bu yıl özellikle market alışverişinde tarihi rekorlar kırıldığını gösterdi.

Banka borçları ile ilgili 4,1 milyon kişinin gözü yapılandırmada! Paralar marketlere aktı…

Kredi kartı ve kredi borcu olan 36,1 milyon kişi var. Bunun 4,1 milyonunu ise borcundan doları takibe düşüp yapılandırma bekleyen kişiler oluşturuyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takipteki kişi sayısı ise Ocak-Mayıs 2022 döneminde 748 bin 437 kişi oldu. Bu sayı 2021 yılının aynı döneminde 408 bin 913 kişiydi. Böylece bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı Mayıs 2022 itibarıyla 4 milyon 147 bin 977'ye ulaştı. Bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar ise bir önceki yıla göre yüzde 55 artış ile 30,5 milyar TL oldu.

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TBB Risk Merkezi mayıs ayı raporuna göre, takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1,7 milyon kişi artarak 36,1 milyon kişiye ulaştı. Borçlu kişilere ait ortalama kredi bakiyesi ise 33 bin 400 TL'ye çıktı. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

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YÜZDE 69'U İHTİYAÇTAN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 22 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 207 milyar TL'ye ulaşan toplam tüketici kredi ve kredi kartları hacminin yüzde 69'unu ihtiyaç kredileri ile bireysel kredi kartları oluşturuyor. Sözcü’de yer alan haberde, tüketici kredilerinde limitler 50.000-70.000 TL aralığına indi. Verilere göre vatandaşın bankalara olan kredi ve kart borçları son bir yılda 327 milyar TL artış gösterdi.

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GIDA ENFLASYONU YÜZDE 130’A DAYANDI, MARKETLERDE KARTLI ÖDEME REKORU KIRILDI

Türk-İş verilerine göre gıda harcamalarında son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 128,44 olarak hesaplandı. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 66,90 oranında oldu. Yarın açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunun ise yüzde 80’i geçmesi bekleniyor.
BDDK verilerine göre bireysel kredi kartları hacmi 22 Temmuz itibarıyla 286 milyar TL'yi buluyor. 2021 yılı Temmuz ayında bu borç 171,3 milyar TL, 2000 yılı Temmuz ayında ise 120,2 milyar TL idi. Merkez Bankası'nın kartlı harcama verileri, bu yıl özellikle market alışverişinde tarihi rekorlar kırıldığını gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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