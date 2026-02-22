FİNANS

Banka hesabınız saniyeler içinde boşalabilir! Size de o linklerden geldiyse bunları sakın yapmayın

Dolandırıcılar ramazan ayı da dinlemiyor! Tek tıkla banka hesapları boşaltan fırsatçıların tuzağına düşülmemesi için vatandaşlara uyarı geldi. Sahtekarların son dönemdeki yaklaşımı ise iyi niyeti suistimal etmek. Peki birçok kişinin "Ben düşmem" deyip düştüğü o tuzaklar neler?

Ramazan ayının gelmesiyle dolandırıcılar yeni yöntem geliştirdi. Vatandaşın manevi duygularını sömüren dolandırıcılar, yardım adı altında sosyal medyadan veya SMS olarak linkler gönderiyor. Bu linklere tıkladığınız anda banka hesaplarınız boşalıyor.

DOLANDIRICILARDAN RAMAZAN AYINA ÖZGÜ YÖNTEM

Ülke genelinde birçok farklı yöntemle insanları dolandıran şahıslar Ramazan ayının gelmesiyle birlikle yeni bir yöntemle mesajlar atmaya başladı. Vatandaşların manevi duygularını kullanarak muhtaç ailelere yardım yapılacağını bildiren mesajlar atan dolandırıcılar, gerek SMS gerekse sosyal medya üzerinden gönderdiği linklerle vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını hedef alıyor.

Gelen mesajı okuyup yardım etmek isteyen ve linke tıklayan vatandaşların telefonlarına ve hesaplarına ulaşan dolandırıcılar saniyeler içinde tüm hesaplarınızı boşaltıyor. Yardım yapmak isterken tüm birikiminden olan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, hukukçular 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiç kimsenin valilik veya kaymakamlıkların izni olmadan yardım toplama yetkisi olmadığının altını çizerek vatandaşları uyarıyor.

"LİNKE TIKLARSANIZ TÜM SERMAYENİZ YOK OLUR"

Dolandırıcıların özellikle sosyal medya ve SMS'ler ile vatandaşların banka hesaplarını hedef aldığını belirten Avukat Bilgehan Özçifçi, "Ülkemizde bugüne kadar birçok alanda dolandırıcılık eyleminde bulunan şahıslar şu an Ramazan ayının gelmesiyle birlikte toplumumuzun manevi duygularını suistimal ederek nakdi yardım ve ramazan kolisi talepli SMS'ler ile vatandaşlarımızın banka hesaplarını hedef alıyor. Unutmayalım ki, 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiçbir gerçek veya tüzel kişi kaymakamlıkların veya valiliklerin izni olmadan herhangi bir para toplama yetkisine sahip değildir. En önemlisi de şu unutmamak lazım ki, gelen SMS'lere ve içeriğindeki linklere tıklamamız sonucu banka hesaplarımızdaki bugüne kadar kazandığımız tüm sermayemizin yok olmasına sebep olabilir. Bu nedenle asla bu linklere tıklamamalıyız. İnsanlarımızı da bu konuda uyarmalıyız. Eğer bir yardım yapacaksak bunu mutlaka valilik, kaymakamlık veya muhtarlıklara danışarak yapmalıyız. Olmadı, kendimiz bireysel olarak bulduğumuz herhangi bir yardıma muhtaç aileye kendi ellerimizle ulaştıralım" dedi.

