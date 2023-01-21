Banka hesaplarından sonra şimdi de... Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu eli kolu bağlıyor

Ev sahiplerinin yeni oyunu deşifre edildi. Kiracılar kiralarını ödemek istedi fakat ev sahipleri almadı. 'Kiracıdan para alamıyorum, kirasını ödemiyor' demek için banka hesaplarını kapadılar hatta PTT hesaplarını bile bloke etti ev sahipleri. Bu tuzaktan kurtulmak için hukukçular altın değerinde bir formül öneriyor.

BANKA HESAPLARINDAN SONRA ŞİMDİ DE PTT HESAPLARI

Kanal D Haber'in haberine göre, ev sahipleri ile kiracı arasındaki gerilime yeni bir oyun daha eklendi. Ev sahipleri, kiracının kirasını ödeyememesini sağlayarak tahliye etmek istiyor. Banka hesaplarından sonra PTT hesaplarına bloke koydurmaya başladılar. Adliyeler kira anlaşmazlığı davalarıyla doldu.

Birçok ev sahibi 'Kiramı alamıyorum' demek için banka hesabını kapatıyordu, kiracılar ise PTT'ye yatırıyordu. Ev sahipleri şimdi yeni yollar deniyor. Ev sahipleri PTT'ye gidip hesaplarına bloke koyduruyorlar ve buraya para yatırılmasının önüne geçiyorlar. Kiracı mağdur oluyor ve yatırmak istediğini ispat edemeyince soluğu mahkemede alıyor.

KİRACILARIN MAHKEMEYE BAŞVURMASI GEREKİYOR

Ev kirasını PTT'ye yatıramayan kiracılar ne yapmalı? Hukukçulara göre art niyetli bu hesap kapamalarını kiracılar şikayet edebilir.

Avukat Yasin Özkan, "Burada kiracılar mahkemeye başvurarak 'Ben kiramı ödemek istiyorum ancak ödeyecek yer bulamıyorum. Bana bir ödeme yeri gösterin' diyerek başvurusunu yapabilir. Mahkeme ev sahibi adına yeni bir hesap açıyor. Kiracı o hesaba para yatırdığı takdirde herhangi bir tahliye ile karşı karşıya kalmamış oluyor.