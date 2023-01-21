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Banka hesaplarından sonra şimdi de... Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu eli kolu bağlıyor

21.01.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Evini daha yüksek fiyata kiraya vermek isteyen ev sahipleri kiracıları çıkarmak için banka hesaplarını kapatma yöntemine bile başvurmuştu. Böylece kiracı kirayı ödemediği için tahliye sebebi oluşturabiliyorlardı. Ancak kiracılar böyle bir mağduriyet olmaması adına kiralarını PTT'ye yatırıyorlardı. Ev sahipleri bu noktada da yeni bir oyuna başvurdu ve PTT hesaplarını bloke etmeye başladı. Peki, ne yapılabilir?

Banka hesaplarından sonra şimdi de... Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu eli kolu bağlıyor

Ev sahiplerinin yeni oyunu deşifre edildi. Kiracılar kiralarını ödemek istedi fakat ev sahipleri almadı. 'Kiracıdan para alamıyorum, kirasını ödemiyor' demek için banka hesaplarını kapadılar hatta PTT hesaplarını bile bloke etti ev sahipleri. Bu tuzaktan kurtulmak için hukukçular altın değerinde bir formül öneriyor.

BANKA HESAPLARINDAN SONRA ŞİMDİ DE PTT HESAPLARI

Kanal D Haber'in haberine göre, ev sahipleri ile kiracı arasındaki gerilime yeni bir oyun daha eklendi. Ev sahipleri, kiracının kirasını ödeyememesini sağlayarak tahliye etmek istiyor. Banka hesaplarından sonra PTT hesaplarına bloke koydurmaya başladılar. Adliyeler kira anlaşmazlığı davalarıyla doldu.

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Birçok ev sahibi 'Kiramı alamıyorum' demek için banka hesabını kapatıyordu, kiracılar ise PTT'ye yatırıyordu. Ev sahipleri şimdi yeni yollar deniyor. Ev sahipleri PTT'ye gidip hesaplarına bloke koyduruyorlar ve buraya para yatırılmasının önüne geçiyorlar. Kiracı mağdur oluyor ve yatırmak istediğini ispat edemeyince soluğu mahkemede alıyor.

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KİRACILARIN MAHKEMEYE BAŞVURMASI GEREKİYOR

Ev kirasını PTT'ye yatıramayan kiracılar ne yapmalı? Hukukçulara göre art niyetli bu hesap kapamalarını kiracılar şikayet edebilir.

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Avukat Yasin Özkan, "Burada kiracılar mahkemeye başvurarak 'Ben kiramı ödemek istiyorum ancak ödeyecek yer bulamıyorum. Bana bir ödeme yeri gösterin' diyerek başvurusunu yapabilir. Mahkeme ev sahibi adına yeni bir hesap açıyor. Kiracı o hesaba para yatırdığı takdirde herhangi bir tahliye ile karşı karşıya kalmamış oluyor.

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