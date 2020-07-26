Banka hesaplarınızdaki para bir günde yok olabilir! Kontrol etmek için..

Elektronik haciz işlemi banka hesaplarınızda bulunan; para, altın, döviz, fon, hisse senedi gibi tüm mal varlığınıza el koyulması şeklinde uygulanıyor. Borcunuza göre ev ve araba gibi mal varlıklarınıza da elektronik haciz işleminde devlet tarafından el koyulabiliyor.

ELEKTRONİK HACİZ NEDİR?

Elektronik haciz, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 55. maddesine göre uygulanıyor. Bu kanuna göre, borcunuzu vadesinde ödemezseniz devlet tarafından bir tebliğ gönderiliyor. Bu tebliğ ile beraber 15 gün içerisinde borçlarınızı ödemeniz veya mal bildiriminde bulunmanız gerekiyor. 15 gün içerisinde borcunuzu ödemediğinizde banka hesapları gibi taşınır veya taşınmaz mal varlıklarınıza el konulmasına dair kesin talimat veriliyor ve icra takibi başlıyor.

Eğer haciz işlemine konu olan borcunuzu 15 gün içerisinde öderseniz icra işlemi iptal oluyor. Ayrıca ilk etapta borcunuzun en az %20'sini ödemeniz halinde borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Daha sonra kalan borcu da belirttiğiniz aralıklarda düzenli olarak zamanında ödemeniz gerekiyor.