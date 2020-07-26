Banka hesaplarınızdaki para bir günde yok olabilir! Kontrol etmek için..

Elektronik haciz işlemi banka hesaplarınızda bulunan; para, altın, döviz, fon, hisse senedi gibi tüm mal varlığınıza el koyulması şeklinde uygulanıyor. Borcunuza göre ev ve araba gibi mal varlıklarınıza da elektronik haciz işleminde devlet tarafından el koyulabiliyor.
Elektronik haciz, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 55. maddesine göre uygulanıyor. Bu kanuna göre, borcunuzu vadesinde ödemezseniz devlet tarafından bir tebliğ gönderiliyor. Bu tebliğ ile beraber 15 gün içerisinde borçlarınızı ödemeniz veya mal bildiriminde bulunmanız gerekiyor. 15 gün içerisinde borcunuzu ödemediğinizde banka hesapları gibi taşınır veya taşınmaz mal varlıklarınıza el konulmasına dair kesin talimat veriliyor ve icra takibi başlıyor.
Eğer haciz işlemine konu olan borcunuzu 15 gün içerisinde öderseniz icra işlemi iptal oluyor. Ayrıca ilk etapta borcunuzun en az %20'sini ödemeniz halinde borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Daha sonra kalan borcu da belirttiğiniz aralıklarda düzenli olarak zamanında ödemeniz gerekiyor.
Elektronik haciz işleminin nasıl işlediğine bakarsak;
İlk olarak Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP) tarafından borçlu bireyler belirlenir.
Sistem bu bilgileri vergi dairesinin icra ile ilgili birimine aktarıyor.
Bu bilgiler yine sanal ortamdan Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) iletiliyor.
Trafik cezaları, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi, haksız mal işgali, mahkemece kesinleşmiş cezalar, yargı tarafından yükümlü olduğunuz giderler ve idari para cezaları gibi bazı borçlarda elektronik haciz işlemi uygulanıyor.
Elektronik haczin normal hacizden farkı ise elektronik hacizde icra takibini icra dairesi yerine vergi dairesinin gerçekleştirmesi diyebiliriz. Bunun dışında aralarında çok da keskin bir fark yok. Yani e-hacizde genellikle eve haciz memuru gelmiyor. Ancak yerine göre geldiği durumlar da söz konusu olabilir.
Haciz tebliğinden itibaren belli bir süre geçtikten sonra dahi ödenmeyen borçların belli bir miktarı ödedikten sonra taksitlendirerek yapılandırabileceğinizden bahsettik. Peki, uygulanan elektronik haczi nasıl kaldırabilirsiniz bir de buna bakalım.
Gayrimenkullerinize gelen elektronik haczi kaldırmak için tapudan fek edilme işlemi uygulanır. Yani bu gayrimenkul için çekilen kredinin tapuya bildirilmesiyle ödeme garanti ederek düzenli ödeme yapılacağını bildirmek oluyor.
Banka hesaplarınıza konulan blokeleri sorgulamak için e-Devlet'in "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)" linkinden hesaplarınızı sorgulatabilirsiniz.
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