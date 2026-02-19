FİNANS

Banka hisselerinde büyük düşüş, devre kestiler

Bankacılık endeksi hisseleri hızlı yükselişin ardından tek tek devre kesmeye başladı.

Cansu Çamcı

Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyesinden uzaklaşırken bankacılık sektörü hisseleri tek tek devre kesiciye girmeye başladı.

Yabancı yatırımcıların en popüler hisselerinden olan Yapı Kredi Bankası yüzde 4,68 oranında düşüşle 41,16 liradan devre kesiciye girdi. İş Bankası da yüzde 4,22 oranında düşüşle 16,80 liradan devre kesiciye girdi.

Diğer bankalar da sert satışlarla karşılaşıyor ve devre kesiciye girmenin sınırında işlem görüyorlar.

DEVRE KESİCİ KAÇ DAKİKA SÜRER?

Borsada devre kesici, ani ve aşırı fiyat hareketlerinin meydana gelmesi durumunda piyasayı korumak ve düzenlemek amacıyla uygulanan bir mekanizmadır. Borsada ve hisse senetleri özelindeki devre kesiciler için belirlenmiş ortalama zaman dilimleri vardır. İşlemler en az 10 en fazla 30 dakika olarak uygulanır. Devre kesicinin tüm aşamaları sona erdiğinde uygulama otomatik olarak biter.

Genel olarak borsada uygulanan devre kesicilerden önce borsa 20 dakika kadar işlemlere kapatılır. Sonra emir toplama süresi başlar ve bu süre 5 dakikadır. Talep edilen fiyatlar değerlendirilerek bir fiyat belirlenir. Bu aşamadan sonra eşleştirmeler 5 dakika içinde yapılır ve ardından borsa tekrar işleme açılır.

