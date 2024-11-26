Banka kartıyla ödenebilecek! İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başladı: Kişi başı 18 Euro

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda yolcuların rahat seyahat edebilmesi için terminal içi taksi hizmeti başlatıldı.

HAVALİMANI GELİŞ KATINDA HİZMET VERİYOR

Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yolcuların hizmetine sunulan ‘TAXİ’ yazılı araçlar havalimanı geliş katında pasaport kontrol noktası öncesi hizmet veriyor.

PASAPORT KONTROL NOKTASINA DEK GÖTÜRÜYOR

Yurt dışından gelen yolculara yönelik olarak sunulan hizmette, havalimanına gelen yolcular 'Pier' olarak adlandırılan alanlarda bulunan duraklardaki ‘TAXİ’ yazılı Buggy araçlarına binerek pasaport kontrol noktasına kadar gidebiliyor.

TAXİ HİZMETİ NE KADAR? BANKA KARTIYLA ÖDENEBİLİYOR

Bu hizmeti kullanan yolcular, kişi başı 18 Euroluk bir ücreti banka kartlarıyla ödeyebilecek.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır