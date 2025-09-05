FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

QNB Finansbank çatısı altında olan Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu devir sonrası milyonlarca müşterinin IBAN numarası yasal zorunluluk nedeniyle değişecek. Banka, müşterilerine SMS ve bildirim göndermeye başladı.

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek
Cansu Akalp

QNB Finansbank çatısı altında olan Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşümle birlikte hesap numaraları korunacak ancak IBAN numaraları değişecek.

12 Eylül’de başlayacak geçiş, 26 Eylül’de ikinci aşama ile devam edecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLERE SMS GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Banka, sürecin başlamasına 1 hafta kala müşterilerine SMS gönderdi. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu belirtilirken, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bildirildi.

Ancak bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmezse, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek 1

ÜRÜN VE HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Enpara Bank, "masrafsız ve avantajlı bankacılık" anlayışını sürdürecek.

-EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz kalacak.

-Enpara kredi kartı aidatsız olarak devam edecek.

-QNB Group desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak.

-Kartlar ve cep şubesi aynı şekilde kullanılacak

-Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanılmaya devam edecek.

-Cep şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek, girişler yine mevcut şifre ile yapılacak.

-Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI

Mevcut kampanyalar devam edecek ancak "Üç banka, tek ATM" uygulaması sona erecek. Bundan sonra müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz kullanabilecek.

PLANLI KESİNTİLER OLACAK

Geçiş sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabilecek. Banka, müşterilerini bu kesintilerden önce bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN HAZIRLIK ZAMANI

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı.
Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN bilgileri güncelleneceği için müşterilerin yeni numaraları düzenli para gönderen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrol varil fiyatı ne kadar?Brent petrol varil fiyatı ne kadar?
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
banka IBAN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Başkan Karahan'dan kira ve eğitim açıklaması

Başkan Karahan'dan kira ve eğitim açıklaması

Son 3 ayın en yüksek seviyesi! Uzman isim o veriyi işaret etti

Son 3 ayın en yüksek seviyesi! Uzman isim o veriyi işaret etti

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.