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Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu: 6 saat içinde milyonlarca dolarlık para çekildi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.03.2024 07:47
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38 milyon müşterisi olan bankada sistem arızası meydana geldi. Bunu duyanlar hemen ATM'lere koştu ve milyonlarca dolar çekildi. Para çekenlerin çoğunu öğrenciler oluştururken ATM önlerinde uzun kuyruklar oluştu. 6 saat içinde 25 binin üzerinde para transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu: 6 saat içinde milyonlarca dolarlık para çekildi

Etiyopya Ticaret Bankası'nda yaşanan sistem arızası nedeniyle bankadan milyonlarca dolar çekildi. Sistem arızadan sonra bankanın işlemleri dondurması birkaç saat sürdü.

ÖĞRENCİLER ATM'LERE KOŞTU

Olayın bankaya yönelik bir siber saldırıyla ilgili olduğu yönünde iddialar olsa da banka böyle bir saldırının olduğunu yalanladı. Olayı “sistemdeki bir hata”ya bağladı.
Ticaret Bankası'nın Başkanı Abe Sano, "Paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi." dedi.

Üniversite kampüsündeki ATM’lerde uzun kuyruklar oluştu.

Etiyopya Ticaret Bankası'nın kaybettiği paranın miktarını henüz bilinmezken 6 saat içinde 6 milyar Etiyopya Birri'nin üzerinde işlem yapıldığı ve 25 binin üzerinde para transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

38 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİSİ VAR

82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası'nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.

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