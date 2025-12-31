Bankacılık sektörü bitiyor mu? 200 bin bankacının işi tehlikede

Morgan Stanley analistlerine göre, Avrupa bankacılık sektöründe yapay zekanın hızla benimsenmesi ve şubelerin kapatılmaya devam etmesi, önümüzdeki beş yıl içinde 200 binden fazla istihdamın risk altına girmesine yol açabilir.

İngiliz Financial Times gazetesinin aktardığı analizde, bankacılık sektörünün 2030’a kadar toplam istihdamının yaklaşık yüzde 10’unu azaltabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, bankaların yapay zekadan kaynaklanan maliyet tasarruflarını hızla hayata geçirmeye çalıştığı ve operasyonlarını giderek daha fazla dijital ortama taşıdığı bir dönemde gündeme geldi.

Morgan Stanley’in 35 bankayı kapsayan çalışmasına göre, işten çıkarmaların en yoğun şekilde bankaların "merkezi hizmetler" birimlerinde görülmesi bekleniyor. Bu birimler; arka ofis ve orta ofis rolleri ile risk yönetimi ve uyum fonksiyonlarını içeriyor.

İSTİHDAMDA YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ OLABİLİR

Nefes'in haberine göre; Analize dahil bankalar toplamda yaklaşık 2,12 milyon çalışan istihdam ediyor. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yüzde 10’luk bir küçülme yaklaşık 212 bin kişilik istihdam kaybı anlamına geliyor.

Morgan Stanley analistleri, bankaların yapay zeka ve dijitalleşme sayesinde yüzde 30’a varan verimlilik artışları elde edilebileceğini sıkça dile getirdiğine dikkat çekti.

Avrupalı bankalar, ABD’li rakiplerine kıyasla daha düşük seyreden özkaynak kârlılıkları nedeniyle yatırımcıların yoğun baskısı altında bulunuyor. Bu durum, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için yeni yollar aranmasını zorunlu kılıyor.

BANKALAR PLANLARINI AÇIKLIYOR

Bazı bankalar, yapay zekayı yeniden yapılanma sürecinin doğrudan bir unsuru olarak görmeye başladı. Kasım ayında Hollandalı banka ABN Amro, 2028’e kadar tam zamanlı çalışanlarının yaklaşık beşte birini işten çıkaracağını açıklamıştı. Mart ayında ise Société Générale CEO’su Slawomir Krupa, yüksek maliyet yapısını azaltmaya yönelik planları kapsamında "hiçbir şeyin kutsal olmadığını" ifade etmişti.

Morgan Stanley analistleri, geçmiş yıllardaki maliyet düşürme hamlelerinin etkisini kaybettiğini, yapay zekanın ise bankalara maliyet-gelir oranlarını iyileştirmek için yeni bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu oran, yatırımcıların bankaların operasyonel verimliliğini ölçerken yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

Raporda, özellikle tüketici odaklı bankalarda ve maliyet-gelir oranlarının hâlâ yüksek olduğu Fransa ve Almanya gibi ülkelerde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının sektörü derinden dönüştürebileceği vurgulandı.

UBS'TEN YAPAY ZEKA HAMLESİ

Yapay zekanın hızlı yükselişi, birçok sektörde olduğu gibi bankacılıkta da geniş çaplı iş kayıpları endişesini beraberinde getiriyor. Teknolojinin belirli görevleri insan çalışanların yerine getirebilecek seviyeye ulaşması, bu kaygıları daha da artırıyor.

Bu dönüşüm beklentisi, UBS analistleri tarafından da dile getirildi. UBS, analistlerini yapay zeka destekli avatarlar hâline getirerek, müşterilere simüle edilmiş bankacı videoları göndermeye başladı.

UBS Avrupa bankaları araştırma başkanı Jason Napier, denetim, hukuk ve danışmanlık gibi alanlarda sektörel değişimlerin şimdiden görüldüğünü ancak bankacılıkta henüz somut verimlilik artışlarının ortaya çıkmadığını söyledi. Napier, "Maliyet tabanları çok büyük ve bu güçlü yeni araçlar henüz tam anlamıyla uygulanmış değil. Yapay zekanın finansal hizmetleri köklü biçimde değiştireceğine hâlâ ikna olmayanlar, bugün mevcut olan araçları daha yakından incelemeli" dedi.

UBS’nin, son aylarda 250 üst düzey yöneticisini Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen bir yapay zeka "liderlik zirvesine" gönderdiği de belirtiliyor.

JPMORGAN'DAN UYARI

Buna karşılık, bazı üst düzey bankacılar yapay zekanın aceleyle devreye alınmasına karşı uyarılarda bulunuyor. JPMorgan Chase’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika eş CEO’su Conor Hillery, bankacılıkta yapay zekaya yönelik artan ilgiye dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu heyecan ve hız ortamında, insanların işin temel prensiplerini kaybetmemesi konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor."

Hillery, JPMorgan’ın bir yandan yapay zekayı temel süreçleri hızlandırmak için kullanırken, diğer yandan genç çalışanların nakit akışı modelleri oluşturma ve fiyat-kazanç oranları gibi temel finansal analiz becerilerinde yeterince eğitilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Hillery, "Aksi takdirde, gelecekte çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalırız" ifadelerini kullandı.