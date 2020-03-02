FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankacılık sektörünün aktifleri 4,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün aktifleri 4,5 trilyon lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 1 artışla 4 trilyon 533 milyar 530 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktifleri 4,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, ocak sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 533 milyar 530 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 42 milyar 713 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 683 milyar 349 milyon lira, menkul değerler 672 milyar 420 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü ve krediler toplamı yüzde 1,0, menkul değerler toplamı ise yüzde 1,7 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,34 oldu.
Sektörün net karı 7 milyar 921 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 590 milyar 958 milyon liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 2,6 artışla 505 milyar 43 milyon lira olurken, Ocak 2020 döneminde sektörün dönem net karı 7 milyar 921 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,42 seviyesinde gerçekleşti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk bankacılık sektörü,

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Vatandaşa önemli uyarı: Bugün son gün

Vatandaşa önemli uyarı: Bugün son gün

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

BDDK'dan flaş karar! Artık zorunlu...

BDDK'dan flaş karar! Artık zorunlu...

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Petkim'den 3,4 milyon ton üretimle tarihi rekor

Petkim'den 3,4 milyon ton üretimle tarihi rekor

TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı projesi kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi

Bankaların masraf düzenlemesinde yürürlük tarihi 1 Nisan'a ertelendi

Bankacılık işlemlerinde yeni gelişme!

KPSS tercih sonuçları 2020: Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları bekeniyor!

BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere 'derecelendirme' zorunluluğu

BDDK'dan flaş karar! Artık zorunlu...

Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı

Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.