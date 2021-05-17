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Bankacılık sektörünün kredi hacmi 3 trilyon 790 milyar oldu

17.05.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 7 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 10 milyar 590 milyon lira azalarak 3 trilyon 790 milyar 332 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 3 trilyon 790 milyar oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Nisan-7 Mayıs sürecinde 10 milyar 590 milyon lira azaldı.

Bu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 800 milyar 992 milyon liradan 3 trilyon 790 milyar 332 milyon liraya düştü.

Aynı süreçte bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) da 40 milyar 864 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 732 milyar 486 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 7 Mayıs haftasında önceki haftaya kıyasla 2 milyar 603 milyon lira azalarak 691 milyar 212 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 58 milyon lirası konut, 13 milyar 903 milyon lirası taşıt ve 401 milyar 250 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 606 milyon lira azalarak 605 milyar 863 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3 azalarak 150 milyar 961 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 166 milyon lirası taksitli, 90 milyar 794 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 10 milyon lira artarak 148 milyar 290 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 928 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal özkaynakları 910 milyon lira artarak 788 milyar 741 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bankalar la helallesmek istiyorum. :)))

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