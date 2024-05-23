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Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 15:21
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 51 milyon lira artarak 13 trilyon 202 milyar 19 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 648,3 milyar lira olarak açıklandı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Mayıs itibarıyla 38 milyar 51 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liradan, 13 trilyon 202 milyar 19 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 384 milyar 256 milyon lira artarak 15 trilyon 998 milyar 28 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 648,3 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 17 Mayıs itibarıyla 5 milyar 357 milyon lira azalışla 1 trilyon 648 milyar 338 milyon liraya düştü. Söz konusu tutarın 445 milyar 515 milyon lirası konut, 89 milyar 799 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 113 milyar 22 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 108 milyon lira artarak 1 trilyon 629 milyar 802 milyon liraya çıktı.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA YÜZDE 1.8 DÜŞÜŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 azalışla 1 trilyon 384 milyar 884 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 546 milyar 609 milyon lirasını taksitli, 838 milyar 275 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 414 milyon lira yükselişle 208 milyar 336 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 165 milyar 759 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 29 milyar 415 milyon lira artarak 2 trilyon 895 milyar 204 milyon lira oldu.

(AA)

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Bankacılık kredi
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