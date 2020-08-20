FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 61 milyar lira artarak 3 trilyon 440,6 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Ağustos ile biten haftada 60 milyar 992 milyon 105 bin lira artarak 3 trilyon 379 milyar 630 milyon 405 bin liradan 3 trilyon 440 milyar 622 milyon 510 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,56 artışla 1 trilyon 569 milyar 355 milyon 275 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,44 yükselişle 1 trilyon 748 milyar 990 milyon 711 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 15 milyon dolar azalarak 246 milyar 624 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 662 milyon dolar olurken, bunun 134 milyar 339 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 83 milyar 323 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,28 artarak 617 milyar 783 milyon 627 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,47 yükselerek 537 milyar 929 milyon 446 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,86 artışla 169 milyar 857 milyon 142 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 246 milyar 850 milyon 479 bin lirası konut, 6 milyar 632 milyon 338 bin lirası taşıt ve 364 milyar 300 milyon 810 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 14 Ağustos ile biten haftada 28 milyar 397 milyon 793 bin lira artarak 3 trilyon 346 milyar 657 milyon 906 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,03 artış gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...
Altın haftayı yükselişle kapattı!Altın haftayı yükselişle kapattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Altınla ilgili önemli tahmin
Altınla ilgili önemli tahmin
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silifke'de yetiştirilen ejder meyvesine Arap ülkelerinden yoğun talep var
Silifke'de yetiştiriliyor! Arap ülkelerinden yoğun talep var
Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin
Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin
1915 Çanakkale Köprüsü'nda çalışmalar devam ediyor! 6 dakikada geçilecek
Dünyanın en büyüğü olacak! 6 dakikada geçilecek
Borçlulara önemli uyarı! Binlerce yeni haciz tebligatı yola çıktı...
Binlerce yeni haciz tebligatı yola çıktı...
Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...
Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...
Lüferin fiyatı cep yakıyor! Tanesi 60 liradan tezgahta
Fiyatı cep yakıyor! Tanesi 60 lira

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.