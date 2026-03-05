FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı: 29 trilyon 694,2 milyar TL'ye yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 429 milyar 357 milyon 436 bin lira artışla 29 trilyon 694 milyar 200 milyon 988 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Şubat ile biten haftada yüzde 1,5 artışla (429 milyar 357 milyon 436 bin lira) 29 trilyon 264 milyar 843 milyon 552 bin liradan, 29 trilyon 694 milyar 200 milyon 988 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,3 artarak 15 trilyon 446 milyar 196 milyon 370 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,8 artışla 10 trilyon 489 milyar 860 milyon 186 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 277 milyar 912 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 239 milyar 744 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 27 Şubat itibarıyla 2 milyar 105 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 artışla 5 trilyon 934 milyar 415 milyon 241 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 715 milyar 265 milyon 560 bin lirası konut, 47 milyar 212 milyon 845 bin lirası taşıt, 2 trilyon 264 milyar 186 milyon 115 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 907 milyar 750 milyon 721 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 27 Şubat ile biten haftada 221 milyar 826 milyon 771 bin lira artarak 23 trilyon 514 milyar 581 milyon 127 bin liraya yükseldi.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık mevduat
