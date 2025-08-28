FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 21 milyar 291 milyon 617 bin lira artarak 25 trilyon 26 milyar 234 milyon 666 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 22 Ağustos ile biten haftada 21 milyar 291 milyon 617 bin lira artarak 25 trilyon 4 milyar 943 milyon 49 bin liradan 25 trilyon 26 milyar 234 milyon 666 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,9 azalışla 13 trilyon 866 milyar 321 milyon 555 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,2 artışla 7 trilyon 997 milyar 285 milyon 695 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 235 milyar 157 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 196 milyar 222 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 22 Ağustos itibarıyla 2 milyar 15 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 artarak 4 trilyon 844 milyar 815 milyon 644 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 604 milyar 22 milyon 841 bin lirası konut, 53 milyar 623 milyon 173 bin lirası taşıt, 1 trilyon 812 milyar 953 milyon 600 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 374 milyar 216 milyon 30 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Ağustos ile biten haftada 59 milyar 681 milyon 200 bin lira artarak 19 trilyon 733 milyar 309 milyon liraya yükseldi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

