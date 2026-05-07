FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 179 milyar 263 milyon 665 bin lira artışla 30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Nisan ile biten haftada yüzde 0,59 ve 179 milyar 263 milyon 665 bin lira artışla 30 trilyon 299 milyar 462 milyon 767 bin liradan 30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,59 artarak 16 trilyon 387 milyar 533 milyon 168 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,57 düşüşle 10 trilyon 300 milyar 43 milyon 700 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 267 milyar 860 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 229 milyar 391 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 30 Nisan itibarıyla 2 milyar 382 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,83 artışla 6 trilyon 329 milyar 250 milyon 185 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 766 milyar 894 milyon 287 bin lirası konut, 45 milyar 167 milyon 775 bin lirası taşıt, 2 trilyon 401 milyar 894 milyon 566 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 115 milyar 293 milyon 557 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 30 Nisan ile biten haftada 262 milyar 227 milyon 569 bin lira artarak 24 trilyon 870 milyar 281 milyon 851 bin liraya yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklamaBakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklama
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.