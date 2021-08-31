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Bankacılık sektörünün net kârı %3 artışla 40.2 milyar TL

31.08.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 9,9 artarak 6 trilyon 712,3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün net kârı %3 artışla 40.2 milyar TL

BDDK, temmuz ayına ilişkin Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 712 milyar 255 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 605 milyar 814 milyon lira artış kaydetti. Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 882 milyar 699 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 142 milyar 813 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 9,9, krediler toplamı yüzde 8,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 11,8 yükseldi.

Temmuzda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,71 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 40,2 MİLYAR LİRA

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, temmuzda 2020 sonuna göre yüzde 13,3 artarak 3 trilyon 916 milyar 81 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 6,2 artışla 636 milyar 692 milyon liraya çıktı. Sektörün temmuz sonu itibarıyla dönem net karı 40 milyar 189 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,45 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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