Bankacılık sektörünün net karı şubatta 169,4 milyar TL oldu

Türk bankacılık sektörünün net karı, şubatta 169 milyar 401 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, şubat ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 48 trilyon 870 milyar 770 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 1 trilyon 923 milyar 972 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, şubat ayında 24 trilyon 217 milyar 659 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 89 milyar 280 milyon lira oldu.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 4,1, krediler toplamı yüzde 4,7, menkul değerler toplamı yüzde 1,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,59 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2025 yılı sonuna göre yüzde 3,9 artışla 28 trilyon 295 milyar 145 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı 2025 yılı sonuna göre yüzde 4,5 artışla 4 trilyon 342 milyar 944 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde sektörün dönem net karı 169 milyar 401 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,8 oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

