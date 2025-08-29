FİNANS

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti! O özelliği kapatın: Resmen tuzak oldu

Dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Yeni yöntemleri ise alıcı rolü ile satıcılarla iletişime geçmek oldu. İkinci el araç piyasasında dolandırıcılık vakaları artarken uzmanlardan uyarı geldi. İşte detaylar...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti! O özelliği kapatın: Resmen tuzak oldu
Ezgi Sivritepe

İkinci el araç piyasasında yaşanan dolandırıcılık vakaları vatandaşların mağduriyetini artırıyor. Satıcıların aceleci davranmasından faydalanan dolandırıcılar, güven kazanmak için “kapora göndereceğiz” vaadinde bulunuyor. Böylece dolandırıcılar bankacılık üzerinden satıcının parasını kendi hesaplarına alıyor.

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti! O özelliği kapatın: Resmen tuzak oldu 1

BANKA MÜDAHALE EDEMİYOR!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, satıcıyla iletişime geçen dolandırıcı, aracı almak istediğini ve kapora ödemesi yapmak için banka uygulamasını kullanacağını söylüyor. Satıcı, karşı taraftan para geleceğini düşünürken aslında tam tersine bir “ödeme isteği” bildirimi alıyor. Bu bildirimde yer alan ifadeler çoğu zaman kafa karıştırıcı oluyor ve satıcıyı yanıltıyor. Bildirimi dikkatlice okumadan onaylayan vatandaş, farkında olmadan kendi hesabından yüklü miktarda parayı dolandırıcının hesabına aktarmış oluyor. Mağdurlar, durumu fark ettiklerinde ise çok geç oluyor. Çünkü işlem, kullanıcının kendi rızasıyla onayladığı için bankalar müdahale edemiyor.

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti! O özelliği kapatın: Resmen tuzak oldu 2

Kimi hesaplarından 10 bin, kimi 50 bin liranın tek tuşla uçup gittiğini söylüyor. Bankaya başvuran mağdurlar ise aynı cevapla karşılaşıyor: 'İşlem sizin onayınızla gerçekleştiği için iptal edemiyoruz'

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti! O özelliği kapatın: Resmen tuzak oldu 3

SİSTEM AÇIĞI YOK

Uzmanlara göre bu yöntem teknik bir sistem açığı değil, tamamen kullanıcıların dikkatsizliğini hedef alan bir dolandırıcılık yöntemi. Konuyla ilgili uzmanlar “Vatandaşlar kapora ödemelerinde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemleri tercih etmeli. ‘Ödeme İste’ bildirimleri dikkatle incelenmeli. Dikkatsizlik dolandırıcıların en büyük kozu hâline geliyor” diyerek uyarıda bulunuyor. Uzmanlar bu tür dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalınmaması için banka aplikasyonundan ‘Ödeme İste’ özelliğinin kapatılması ya da bilinçli kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

